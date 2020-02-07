مجلس الوزراء: لا صحة لخصخصة شركات القطن

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص

رئاسة الوزراء

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان، اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.

وشددت وزارة قطاع الأعمال العام على أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمي في تلك الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير قطاع القطن