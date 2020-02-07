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مجلس الوزراء: لا صحة لخصخصة شركات القطن

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٢ ص
رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان، اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.
وشددت وزارة قطاع الأعمال العام على أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها ورفع كفاءتها، إلى جانب اهتمام الدولة بجودة محصول القطن، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطور العالمي في تلك الصناعة، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير قطاع القطن
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب «كورونا».. الحكومة ترد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن إصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قرارا بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا". وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء.
المستشار-أحمد-حافظ-1

مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

«الوطنية للصحافة»: نواصل مشاوراتنا لحلول أزمات الصحف القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تواصل اجتماعاتها مع أرباب المهنة من كبار الكتاب وممثلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين للتشاور فى الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنها عقدت اجتماعًا برئاسة كرم جبر مع رؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأى العام ودراسة التحديات التى تواجه الصحف القومية التى تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.
فيروس-كورونا (2)

نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات بسبب معونة الصين.. الوزراء يرد

نفت وزارة الصحة، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بـ 10 أطنان مستلزمات طبية للوقاية من فيروس “كورونا”. وشددت وزارة الصحة على توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على طلب كميات إضافية قبل نفاد الكمية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي: 100% زيادة بموازنة الصحة.. و5 مليارات لحضانات الأطفال

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري. وأضاف أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطواريء بالمستشفيات. وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين - أن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة، من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مصطفى-مدبولي

هل تغلق الحكومة المطاعم الصينية لمواجهة فيروس «كورونا»؟

نفت الحكومة ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن قيام وزارة الصحة بشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية وإغلاقها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الصادر اليوم لرصد الشائعات والرد عليها. وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لشن حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم الصينية بعينها أو إغلاق أيٍ منها للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، مُوضحةً أن كافة المطاعم الصينية في مصر تعمل بشكل طبيعي، وأن جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية تخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (16)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الإثنين

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد البلاد، غدا الإثنين، أمطار على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة علي شمال الب?د حتي شمال الصعيد معتدل علي جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة لي?، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية، وتؤدى إلى اضطراب الم?حة البحرية على البحر اأحمر وغرب البحر المتوسط.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
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