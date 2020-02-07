رياضة

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ ص
خالد بوطيب
خالد بوطيب
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
وواصل: "في مباراة الإسماعيلي، تعرض خالد بوطيب لإصابة أبعدته عن الملاعب شهرين، وشفاء بوطيب لم يكن قد اكتمل، ورغم ذلك أصر على التواجد رفقة منتخب المغرب في أمم إفريقيا لأنها كانت فرصة جيدة له حلى حد تعبيره للتألق رفقة بلاده، ولم نرفض ذلك رغم أنه كان في إمكاننا".واستمر: "هذا الموسم أصيب بوطيب مجددا، والمشكلة
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برشلونة

تعليق صادم من بوسكيتس بعد توديع كأس الملك

يرى سيرخيو بوسكيتس لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، أن النظام الجديد لبطولة كأس ملك إسبانيا جعل البطولة أصعب لأنها لا تمنح الخاسر فرصة تعويض في مباراة إياب. وقال لاعب وسط فريق بلاوجرانا بعد الخسارة مساء أمس الخميس أمام مضيفه أتليتك بلباو بهدف في الدور ربع النهائي: "استحققنا التأهل، لكن هذه الكأس الجديدة، وفي لحظة ما قد تهرب المباراة منك. مصير محبط بعد كل ما حدث. هذه كرة القدم، وتمريرة عرضية انتهت معها الكرة في الشباك. لعبنا مباراة جيدة رغم كل شيء".
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نجم برشلونة ينضم إلى ميسي وينتقد أبيدال

انتقد جوردي ألبا لاعب برشلونة تصريحات إريك أبيدال مدافع الفريق الأسبق ومدير الكرة بالنادي حاليا، مبديا اعتراضه على اتهامات موجهة للاعبين من داخل النادي. وصرح أبيدال في وقت سابق أن لاعبين في النادي لم يتدربوا بجدية لعدم رضاهم عن المدرب إرنستو فالفيردي، المدير الفني الذي رحل بعد الخسارة أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني وخلفه كيكي سيتيين. ليرد ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق بقوة على تصريحات أبيدال، ثم قال تقرير إن جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة استدعى أبيدال لاجتماع على خلفية ما حدث.
الأهلي- وبيراميدز (4)

الأهلي يفك عقدة بيراميدز ويفوز عليه في الدوري

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فرجاني -ساسي‎

ساسي: لن أرحل عن الزمالك إلا بموافقة النادي ورئيسه

أكد الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك، أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء إلا بموافقة النادي ورئيسه، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون وجهته المقبلة أكبر وأفضل، وذلك حسبما أفاد في حوار مصور مع المدون التونسي (مالك الكورة) للحديث عن الكثير من الأمور الخاصة بمستقبله مع الزمالك. ويلعب الزمالك ضد الترجي في السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري في الدوحة، وحصل فرجاني ساسي على راحة سلبية بإذن من الجهاز الفني للزمالك يقضيها في بلاده تونس، وأجرى فرجاني الحوار خلال فترة إجازته.
مرتضى منصور (4)

مرتضى يتحدث عن خوض السوبر والأفضل للزمالك في إفريقيا

وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، شرطين من أجل السفر إلى قطر وخوض كأس السوبر الإفريقي، قائلًا أنه كشف 12 متآمرًا ضد النادي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة الزمالك الرسمية. وقال رئيس الزمالك: "الاتحاد القطري أقام دعوة ضدي، واتهمنى بالعنصرية بسبب تصريحاتي بشأن قطر وحكومتها، ووضعت شرطين من أجل السفر إلى قطر، الأول هو أن يتم الموافقة من جانب الدولة المصرية والجهات السيادية، والثاني أن يقوم أحمد أحمد والاتحاد الإفريقي باقناع رئيس الاتحاد القطري والدولة القطرية بكتابة تعهد رسمي للحفاظ على سلامة اللاعبين".
الزمالك- وطنطا (4)

مدحت عبد الهادي: انتظروا ناشئين الزمالك

يثق مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء، في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا، كما كشف كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا. وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك: "بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".
ميتشو

رسميًّا.. ميتشو مديرًا فنيًّا لمنتخب زامبيا

أعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن التعاقد مع الصربي ميلوتين سيردويفتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لفريق الزمالك، لقيادة المنتخب الزامبي خلال الفترة المقبلة. وقال بيان الاتحاد الزامبي إن 60 مدربًا تقدموا للفوز بمنصب المدير الفني للمنتخب الشهير بـ"الرصاصات النحاسية" عقب إقالة الصربي يلوزيتش فاسيلين، تم تقليصهم إلى 13 قبل أن تصل القائمة النهائية إلى 3 مرشحين، وأخيرًا تم الاستقرار على ميتشو.
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