أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ ص

خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".

وواصل: "في مباراة الإسماعيلي، تعرض خالد بوطيب لإصابة أبعدته عن الملاعب شهرين، وشفاء بوطيب لم يكن قد اكتمل، ورغم ذلك أصر على التواجد رفقة منتخب المغرب في أمم إفريقيا لأنها كانت فرصة جيدة له حلى حد تعبيره للتألق رفقة بلاده، ولم نرفض ذلك رغم أنه كان في إمكاننا".واستمر: "هذا الموسم أصيب بوطيب مجددا، والمشكلة

وواصل: "في مباراة الإسماعيلي، تعرض خالد بوطيب لإصابة أبعدته عن الملاعب شهرين، وشفاء بوطيب لم يكن قد اكتمل، ورغم ذلك أصر على التواجد رفقة منتخب المغرب في أمم إفريقيا لأنها كانت فرصة جيدة له حلى حد تعبيره للتألق رفقة بلاده، ولم نرفض ذلك رغم أنه كان في إمكاننا".



واستمر: "هذا الموسم أصيب بوطيب مجددا، والمشكلة هنا تكمن في أنه رفض العلاج بمعرفة الجهاز الطبي لنادي الزمالك، وبمعنى أننا نقول له ستسافر إلى ألمانيا للعلاج، فيقول لا، أنا لا أريد السفر إلى فرنسا".



وأتبع: "منحناه ورقة بأنه سيجري العملية الجراحية، وحددنا له أكثر من موعد، لكننا وحتى قبل يومين لم نكن نعلم عنه أي شيء، لذلك فسخنا التعاقد معه، وفسخنا العقد من طرف واحد، وقدمنا أوراق دعوى استرداد تفيد بأنه تقاعس عن العلاج، وبالتالي من حقنا استرداد ما صرفناه له لأننا صرفنا عقدنا معه كامل".

