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«الوطنية للصحافة»: نواصل مشاوراتنا لحلول أزمات الصحف القومية

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م
كرم جبر
كرم جبر
أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تواصل اجتماعاتها مع أرباب المهنة من كبار الكتاب وممثلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين للتشاور فى الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنها عقدت اجتماعًا برئاسة كرم جبر مع رؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأى العام ودراسة التحديات التى تواجه الصحف القومية التى تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.
وشهد الاجتماع نقاشا موسعا جرى فيه تبادل الرؤى والأفكار وصولًا إلى أفضل السبل لمعالجة المشكلات التاريخية للصحافة القومية وانتهى الحضور إلى تجديد الثقة فى القيادة السياسية، ودعمها فيما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدي للمخاطر التى تستهدف الأمن القومى المصرى والحرب التى تخوضها الدولة بمؤسساتها الوطنية ضد
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أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب «كورونا».. الحكومة ترد

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أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022.
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نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات بسبب معونة الصين.. الوزراء يرد

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823 مليون جنيه تكلفة 8 مشروعات في المنيا

قال محافظ المنيا أسامة القاضي، إن الدولة أنفقت الكثير من المليارات على إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، والتي سيتم افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري، موضحا أنه سيتم تطوير وإنشاء 3 مستشفيات و5 مراكز للطفولة والأمومة ومركز الأورام، بتكلفة تقدر بنحو 823 مليون جنيه. وأشاد المحافظ، خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة المنيا، بالدور الحيوي الذي تقوم به الجامعة، وما تقدمه من رؤى متميزة في مجالات البحث العلمي وخدمة وبناء المجتمع وإمداد سوق العمل بكوادر مؤهلة، ترتقي بالمجتمع ثقافياً وعلمياً وسلوكياً وتنمويا.
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