«الوطنية للصحافة»: نواصل مشاوراتنا لحلول أزمات الصحف القومية

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:١٢ م

كرم جبر

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تواصل اجتماعاتها مع أرباب المهنة من كبار الكتاب وممثلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين للتشاور فى الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنها عقدت اجتماعًا برئاسة كرم جبر مع رؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأى العام ودراسة التحديات التى تواجه الصحف القومية التى تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا جرى فيه تبادل الرؤى والأفكار وصولًا إلى أفضل السبل لمعالجة المشكلات التاريخية للصحافة القومية وانتهى الحضور إلى تجديد الثقة فى القيادة السياسية، ودعمها فيما تتخذه من خطوات وإجراءات للتصدي للمخاطر التى تستهدف الأمن القومى المصرى والحرب التى تخوضها الدولة بمؤسساتها الوطنية ضد