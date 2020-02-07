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وفاة أكثر من 180 روسيا عام 2019 بمنتجعات البحر المتوسط التركية

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
الشرطة التركية
الشرطة التركية
أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن أكثر من 150 مواطنا روسيا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية ، بجانب 31 مواطنا آخر في منطقة إسطنبول. وقال يرخوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصاً في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2018.
وتابع: "لا تزال الحوادث المرورية مع السياح الروس في تركيا مرتفعة أيضا"، موضحا أن معظم الوفيات نجمت عن تفاقم الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وتلف الكبد وغيرها .
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100 مليون دولار من بيل جيتس لمواجهة «كورونا»

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الرئيس التركي: حققنا مكاسب مهمة مع ليبيا

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بوتين: المقاتلون الروس في ليبيا لا يمثلون دولتنا

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