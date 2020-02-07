مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي
٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
المستشار أحمد حافظ
أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022.
وقال
حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة:
"مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.. مصر تفوز
من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 -
2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش
وقال
حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة:
"مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.. مصر تفوز
من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 -
2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس
التنفيذي للاتحاد الإفريقي".
وتتواصل
اليوم باديس أبابا أعمال الدورة العادية لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى
برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.