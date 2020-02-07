مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

المستشار أحمد حافظ

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022.

وقال حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.. مصر تفوز من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش