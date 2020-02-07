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مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
المستشار أحمد حافظ
المستشار أحمد حافظ
أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022.
وقال حافظ فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة: "مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.. مصر تفوز من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب «كورونا».. الحكومة ترد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن إصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قرارا بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا". وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

«الوطنية للصحافة»: نواصل مشاوراتنا لحلول أزمات الصحف القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تواصل اجتماعاتها مع أرباب المهنة من كبار الكتاب وممثلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين للتشاور فى الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنها عقدت اجتماعًا برئاسة كرم جبر مع رؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأى العام ودراسة التحديات التى تواجه الصحف القومية التى تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.
فيروس-كورونا (2)

نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات بسبب معونة الصين.. الوزراء يرد

نفت وزارة الصحة، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود نقص في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، نتيجة إمداد الصين بـ 10 أطنان مستلزمات طبية للوقاية من فيروس “كورونا”. وشددت وزارة الصحة على توافر جميع المستلزمات الطبية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها، مع الحرص على طلب كميات إضافية قبل نفاد الكمية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لخطة التأمين الطبي للتصدي لأي فيروسات وبائية.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مجلس الوزراء: لا صحة لخصخصة شركات القطن

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان، اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.
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الرئيس-السيسى

الجمعية الوطنية الكينية: نقدر جهود السيسي في حل أزمتنا مع الصومال

أعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية جاستن موتوري عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد المرافق له منذ بدء الزيارة لمصر، مشيداً بتنامي العلاقات المصرية الكينية على كافة المستويات. وأعرب رئيس الجمعية الوطنية الكينية عن تقدير بلاده لجهود الوساطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بين كينيا والصومال والتي ساهمت في تقريب وجهات النظر بين البلدين ، وأكد أن مصر تمتلك العديد من الخبرات الفنية؛ مشيراً إلى أن كينيا تسعى لتبادل الخبرات مع الدولة المصرية خاصة في المجال البرلماني.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: إنشاء أول ميناء جاف في مصر بتحالف شركات محلية

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأول مرة في تاريخها تحصل على قرض بقية 3 مليارات جنيه بفائدة 10% من البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة وبحضور كامل الوزير وزير النقل.
احمد -موسى

أحمد موسى: المصريين دفنوا محمد علي بالأمس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإخوان أصيبت بالصدمة والموت السريري بعد حديث الأجير محمد علي بالأمس، وإعلانة ترك السياسة، قائلًا: «الهلفوت الخائن اللص العميل الملعون». وأضاف «موسى»، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن محمد علي سيفضح الإخوان لأنه أعطاهم جزء من الأمان، مستكملًا: «المصريين دفنوا محمد علي بالأمس، والإخوان سيدفنوه مجددًا خلال الفترة المقبلة».
الدولار

مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

ذكر تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة «اونكتاد»، أن الاستثمار في إفريقيا حقق زيادة بلغت نسبتها 2% وحقق حوالي 49 مليار دولار. وأوضح التقرير، أن مصر حافظت على مركزها كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بزيادة قدرها 5% في التدفقات إلى 8.5 مليار دولار، لافتا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ظلت ثابتة خلال عام 2019، متوقعا أن تشهد زيادة معتدلة خلال عام 2020 على خلفية مزيد من النمو المتواضع للاقتصاد العالمي. وقال التقرير، إن تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر العالمية بقيت على حالها العام الماضي عند 1.39 تريليون دولار.
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