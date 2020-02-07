إصابة 13 شخصًا في حادثي سير بسوهاج
٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م
حادث سير
شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادثي سير منفصلين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.
تلقى
اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين من مأمور مركز شرطة دار السلام،
فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص،
أن الحادث الأول وقع على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية «الكشح»، حيث اصطدمت سيارة
ملاكي سوهاج قيادة «معتصم .خ. م» 18 سنة – سائق، بدراجة
تلقى
اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين من مأمور مركز شرطة دار السلام،
فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص،
أن الحادث الأول وقع على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية «الكشح»، حيث اصطدمت سيارة
ملاكي سوهاج قيادة «معتصم .خ. م» 18 سنة – سائق، بدراجة نارية «توك توك» قيادة «يعقوب.
ن. ي» 18 سنة- عامل، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة الملاكى، وقد نتج
عن الحادث إصابة قائدي المركبتين، و4 أشخاص آخرين، وجميعهم يقيمون بقرية «الكشح» بكسور
وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.
ووقع
الحادث الثانى على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية «البلابيش»، حيث انقلبت سيارة
«ميكروباص» قيادة «إسلام. ح» 30 سنة سائق، أثناء سيرها على الطريق، بسبب اختلال عجلة
القيادة والتخطي الخاطئ، وسقطت في الترعة الفاروقية المجاورة للطريق، وقد نتج عن الحادث
إصابة "سرحان. أ. ن" 35 سنة – محامي، و6 أشخاص آخرين ويقيمون بدائرة المركز،
بإصابات واشتباه كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دارالسلام
المركزي، وتحرر بالحادثين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.