جريمة

إصابة 13 شخصًا في حادثي سير بسوهاج

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م
حادث سير
حادث سير
شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادثي سير منفصلين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.
تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين من مأمور مركز شرطة دار السلام، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول وقع على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية «الكشح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي سوهاج قيادة «معتصم .خ. م» 18 سنة – سائق، بدراجة
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جثة

بسبب 450 جنيهًا.. متسول يقتل سيدة بـ«حجر» في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بتهمة قتل سيدة بـ"حجر" بغرض سرقتها. تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق إتهامه في إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تسول".
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
سرقة-سيارات

حبس عصابة سرقة السيارات وتفكيكها بالقاهرة الجديدة

?قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهم السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج، وتبين من التحقيقات أن المتهمين هم "خليفة ح."، و"وليد ع."، "شريف م."، عاطلين، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات بالمناطق النائية في القاهرة الجديدة، واعترفوا بسرقة 5 سيارات باستخدام المفتاح المصطنع وتكسير الزجاج، مشيرين إلى تفكيك سيارتين داخل مخزن بطريق بلبيس الجديد.
. طالب- الإسكندرية -يعتدى- على- أستاذه

بطبنجة وبنزين.. طالب بتجارة الإسكندرية يعتدى على أستاذه

فى واقعة غريبة من نوعها، أقدم طالب بكلية التجارة، جامعة الإسكندرية، على التعدى على أستاذه، داخل مكتبه بمجمع الكليات بالشاطبى، لتسببه فى فصله فصلين دراسيين، مستخدما زجاجة بنزين وطبنجة فى ضرب الأستاذ الذي أرفق تقرير على خلفية امتحان نصف العام بضبطه متلبسا بإثارة الشغب داخل اللجنة.. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من أمن الكلية بإصابة "م. ر." مدرس مساعد بقسم المالية بكلية التجارة، عقب تعدي طالب بالفرقة الثانية عليه داخل مكتبه، وفر هارب.
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الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

ملابسات سقوط «مستريح سوهاج» في قبضة الشرطة

حلقة جديدة سجلتها محاضر الشرطة في مسلسل سقوط محترفي أعمال النصب على المواطنين بضبط "مستريح سوهاج" والتي تكشفت تفاصيلها بعد بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 2 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضى والاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد دون إبداء أي أسباب واضحة.
قبض-متهم

تاجر قماش بدرجة نصاب.. مباحث الأموال العامة كشفته

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون، فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 440 ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأقمشة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد.
وزارة-الداخلية

دورة تدريبية لقادة وحدات بعثات حفظ السلام

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية ومركز التدريب المتكامل التابع للمنظمة الدولية دورة تدريبية خلال الفترة من (19-2 يناير 2020) لقادة الوحدات الشرطية المشاركة ببعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بمقر المعهد القومى للقوات الخاصة بمشاركة 48 كادرت أمميا من جنسيات متعددة برئاسة المستشار الشرطى لمنظمة الأمم المتحدة. وتعد الوحدات المشاركة فى الدورة التدريبية من الوحدات الفاعلة التى يتم نشرها ببعثات حفظ السلام كمجموعات مجهزة على قدر عالى من التدريب والكفاءة قادرة على العمل فى بيئة عالية المخاطر.
كلبش

النصب باسم الاستثمار.. الأرباح الشهرية فخ المستريحين

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة القبض على موظف بريد وميرد شركة أعلاف؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها، بعد بلاغ تقدم به 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج، اتهموه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأعلاف من خلال شركة الأعلاف ملك شقيقيه، والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغ إجماليها 470 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح شهري، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانون.
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