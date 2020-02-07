إصابة 13 شخصًا في حادثي سير بسوهاج

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٣ م

حادث سير

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادثي سير منفصلين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين من مأمور مركز شرطة دار السلام، فانتقل اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أن الحادث الأول وقع على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية «الكشح»، حيث اصطدمت سيارة ملاكي سوهاج قيادة «معتصم .خ. م» 18 سنة – سائق، بدراجة