بسبب 450 جنيهًا.. متسول يقتل سيدة بـ«حجر» في حلوان

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٧ م

جثة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بتهمة قتل سيدة بـ"حجر" بغرض سرقتها. تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق إتهامه في إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تسول".

وبتقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بحيازة المجني عليها على مبالغ مالية لكونها تقوم بالاتجار في المواد الغذائية بالقرب من محل الواقعة، فعقد العزم على سرقتها، وفي سبيل ذلك قام بتتبع المجني عليها عقب الانتهاء من عملها، وأثناء محاولته سرقتها