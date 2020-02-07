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ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).يذكر أن فيروس كورونا الجديد بدأ في الظهور من مدينة ووهان الصينية ، وأدى حتى الآن
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الشرطة التركية

وفاة أكثر من 180 روسيا عام 2019 بمنتجعات البحر المتوسط التركية

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن أكثر من 150 مواطنا روسيا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية ، بجانب 31 مواطنا آخر في منطقة إسطنبول. وقال يرخوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصاً في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2018.
الحرب-في- سوريا (7)

الصين تؤكد ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" ضرورة ضمان استقلالية عمل اللجنة الدستورية السورية التي اجتمعت لأول مرة في أكتوبر الماضي في جنيف. وقال تاو، في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الجمعة، إن عمل اللجنة يجب ألا يخضع لتدخل خارجي، ولا ينبغي أن يكون هناك أي إطار زمني محدد سلفا بصورة مفتعلة.
الكرملين

الكرملين يتخذ إجراءات وقائية للصحفيين بسبب «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اتخاذ الكرملين إجراءات وقائية للصحفيين قبل أي اجتماعات رئاسية بسبب فيروس "كورونا الجديد". وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن الكرملين يتخذ أيضًا كافة الإجراءات اللازمة وفحص الصحفيين قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرًا إلى أن هذه الفحوص مجرد "إجراءات احترازية".
فيروس-كورونا (3)

وفيات فيروس كورونا في الصين تتجاوز 560 حالة

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية قيد الحجر الصحي في ميناء ياباني، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 563 شخصا مع ظهور نحو 3 آلاف حالة إصابة جديدة. وسيظل نحو 3700 شخص على متن السفينة دايموند برنسيس التي تديرها شركة كارنيفال السياحية قيد الحجر الصحي لأسبوعين على الأقل، وتأكدت إصابة 20 منهم بالفيروس فيما لا تزال الفحوص مستمرة، وسجلت اليابان 45 حالة إصابة حتى الآن.
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كورونا

وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
إلغاء-رحلات-جوية-في-مطار-بألمانيا

بسبب كورونا.. ألمانيا تُعلق رحلاتها الجوية إلى الصين

أعلنت شركة طيران «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية ورحلات فرعيها السويسري والنمساوي من وإلى الصين حتى 9 من فبراير المقبل، إذ قالت «لوفتهانزا» في بيان: إنها ستواصل الرحلات إلى هونغ كونغ، بينما ستتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات إلى بر الصين حتى نهاية فبراير، لأسباب تتعلق بانتشار فيروس «كورونا»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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