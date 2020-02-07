رياضة

الزمالك: قيمة مصطفى محمد = 5 مليون إسترليني

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد مهاجم الفريق قبل الموسم، وكيف سيتصرف لو وصله عرضا خياليا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت. وقال أمير مرتضى: "بداية يجب أن تعرف بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبل أبنائه، وقبل بداية المسوم جمعني حديث مع مصطفى محمد. قلت له بأنني أعده بأن يحصل على فرصته كاملة، ولا فارق بينه وبين خالد بوطيب أو عمر السعيد لأن أحدهما أكبر منه أو الثاني لاعب أجنبي يكلفنا أموال أكثر".
وواصل: "قلت له الفيصل سيكون مجهودك لأننا لا نريد سوى الفوز، وبالتالي هو استمع لكلامي وكز مع الفريق وتألق بالفعل. مصطفى سجل قرابة الـ13 هدفا هذا الموسم بين الدوري وإفريقيا".وأتم: "مصطفى محمد وصله بعض العروض في شهر يناير، لكنني رأيت أنها لا تليق به، ولذلك تحدثت معه مجددا وقلت له بأنك لعبت نصف موسم فقط
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يورجن كلوب

كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.
امير-مرتضى

أمير مرتضى: لا صحة لقيمة العقود التي تٌسرب

انتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ما يٌشاع في الإعلام عن أرقام مسربة لقيمة عقود لاعبي الزمالك التي تسرب للإعلام، قائلآ: "مر على الزمالك ثلاث فترات انتقالات منذ توليا المسؤولية. في الفترة الأولى تعاقدنا مع 5 لاعبين، ولاعبين في يناير بالفترة الثانية هما أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب واللذين قدما المطلوب منهما، وبوطيب ضممناه بمليون ونصف مليون يورو من مالاطية سبور. حصل على 500 ألف يورو في السنة الأولى، ثم مليون يورو في السنة الثانية وفسخنا تعاقدنا معه الآن، أما قصة العقود التي تسرب وهذه الأرقام فلا صحة لها مطلقا".
خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
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خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
باتريس كارتيرون

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون‎ـ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، مضن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة، استبعاد المهاجم مصطفى محمد "البلدوزر" للإيقاف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا"، والتونسي فرجاني ساسي ومحمد عبد السلام وأحمد عيد ومحمد صبحي ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.
الزمالك- وطنطا (4)

مدحت عبد الهادي: انتظروا ناشئين الزمالك

يثق مدحت عبد الهادي مدافع الزمالك السابق ورئيس قطاع كرة القدم بالقلعة البيضاء، في تقديم لاعبين مميزين للفريق الأول للنادي قريبا جدا، كما كشف كيف يفكر الزمالك في الاستفادة القصوى من قطاع الناشئين لتوفير نجوم يخدمون الفريق الأول مستقبلا. وقال مدحت في حوار مع الموقع الرسمي للزمالك: "بالتعاون مع أيمن عبد العزيز مدير قطاع الناشئين نعمل على إحداث طفرة تهدف تقديم لاعبين للفريق الأول، أبرمنا عقودا لمعظم اللاعبين عن طريق المشرف العام على الكرة (أمير مرتضى) لأن هدفنا الأسمى تخريج مواهب تفيد النادي، أجيال تسير على خطى مصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح".
الزمالك -ومازيمبي‎ (6)

قرار مثير من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك ومازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لا دخول للمباريات بعد ذلك ببطاقة المشجعين في الفترة المقبلة، جاء ذلك بعد تعادل الفريق الأبيض مع مازيمبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بعد اللقاء:" لا توجد مباراة حضرها الألتراس وفاز فيها الفريق وراجعوا التاريخ.. حضور المباريات المقبلة لجماهير الجمعية العمومية و سنقطع علاقاتنا بتذكرتي، والنتيجة تؤهل الفريق لدور الثمانية بنسبة كبيرة والقادم أهم والجميع خلف الفريق
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