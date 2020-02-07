الزمالك: قيمة مصطفى محمد = 5 مليون إسترليني

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

مصطفى محمد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد مهاجم الفريق قبل الموسم، وكيف سيتصرف لو وصله عرضا خياليا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت. وقال أمير مرتضى: "بداية يجب أن تعرف بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبل أبنائه، وقبل بداية المسوم جمعني حديث مع مصطفى محمد. قلت له بأنني أعده بأن يحصل على فرصته كاملة، ولا فارق بينه وبين خالد بوطيب أو عمر السعيد لأن أحدهما أكبر منه أو الثاني لاعب أجنبي يكلفنا أموال أكثر".

وواصل: "قلت له الفيصل سيكون مجهودك لأننا لا نريد سوى الفوز، وبالتالي هو استمع لكلامي وكز مع الفريق وتألق بالفعل. مصطفى سجل قرابة الـ13 هدفا هذا الموسم بين الدوري وإفريقيا".وأتم: "مصطفى محمد وصله بعض العروض في شهر يناير، لكنني رأيت أنها لا تليق به، ولذلك تحدثت معه مجددا وقلت له بأنك لعبت نصف موسم فقط

وواصل: "قلت له الفيصل سيكون مجهودك لأننا لا نريد سوى الفوز، وبالتالي هو استمع لكلامي وكز مع الفريق وتألق بالفعل. مصطفى سجل قرابة الـ13 هدفا هذا الموسم بين الدوري وإفريقيا".



وأتم: "مصطفى محمد وصله بعض العروض في شهر يناير، لكنني رأيت أنها لا تليق به، ولذلك تحدثت معه مجددا وقلت له بأنك لعبت نصف موسم فقط فوصلتك تلك العروض، فما بالك بالاستمرار قليلا مع الفريق، وفي اعتقادي أن قيمة مصطفى محمد السوقية حاليا من 3 إلى 5 مليون جنيه إسترليني".



مصطفى محمد عاد إلى نادي الزمالك بداية الموسم الجاري بعدم موسمين قضاهما معارا إلى طنطا وطلائع الجيش، وشارك صاحب الـ22 عاما في 21 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 11 هدفا وصنع هدفا واحدا.

