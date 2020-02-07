أمير مرتضى: لا صحة لقيمة العقود التي تٌسرب

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م

أمير مرتضى منصور

انتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ما يٌشاع في الإعلام عن أرقام مسربة لقيمة عقود لاعبي الزمالك التي تسرب للإعلام، قائلآ: "مر على الزمالك ثلاث فترات انتقالات منذ توليا المسؤولية. في الفترة الأولى تعاقدنا مع 5 لاعبين، ولاعبين في يناير بالفترة الثانية هما أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب واللذين قدما المطلوب منهما، وبوطيب ضممناه بمليون ونصف مليون يورو من مالاطية سبور. حصل على 500 ألف يورو في السنة الأولى، ثم مليون يورو في السنة الثانية وفسخنا تعاقدنا معه الآن، أما قصة العقود التي تسرب وهذه الأرقام فلا صحة لها مطلقا".

وأكمل أمير مرتضى: "أنا ضممت مهاجم منتخب المغرب القادم من كأس العالم مثله مثل فرجاني ساسي. أما قصة توفيقه من عدمه ليست مسؤوليتي أنا، ومثل أيضا حميد أحداد الذي ضممناه ولم يشارك بشكل كبير، لكنه متألق الأن مع الرجاء على سبيل الإعارة. إذا عاد لنا سيكون إضافة، أو سيرحل ببند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو

وأكمل أمير مرتضى: "أنا ضممت مهاجم منتخب المغرب القادم من كأس العالم مثله مثل فرجاني ساسي. أما قصة توفيقه من عدمه ليست مسؤوليتي أنا، ومثل أيضا حميد أحداد الذي ضممناه ولم يشارك بشكل كبير، لكنه متألق الأن مع الرجاء على سبيل الإعارة. إذا عاد لنا سيكون إضافة، أو سيرحل ببند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو وهو المبلغ الذي كنا قد دفعناه".



وأتم نجل رئيس الزمالك: "الناس يتكلمون عن بوطيب لأنه لم يوفق، لماذا لم نتطرق لأشرف بنشرقي مثلا؟ بنشرقي ضممناه مقابل 400 ألف يورو فقط من الهلال السعودي، أي أقل من 8 مليون جنيه، وهذا الموسم ضممنا 10 لاعبين مقابل 100 مليون جنيه. لا صحة للأرقام التي تشاع، ومنها أن محمد عواد يحصل على 15 مليون جنيه. تلك الأرقام ليست صحيحة".