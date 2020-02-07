رياضة

أمير مرتضى: لا صحة لقيمة العقود التي تٌسرب

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٧ م
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
انتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ما يٌشاع في الإعلام عن أرقام مسربة لقيمة عقود لاعبي الزمالك التي تسرب للإعلام، قائلآ: "مر على الزمالك ثلاث فترات انتقالات منذ توليا المسؤولية. في الفترة الأولى تعاقدنا مع 5 لاعبين، ولاعبين في يناير بالفترة الثانية هما أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب واللذين قدما المطلوب منهما، وبوطيب ضممناه بمليون ونصف مليون يورو من مالاطية سبور. حصل على 500 ألف يورو في السنة الأولى، ثم مليون يورو في السنة الثانية وفسخنا تعاقدنا معه الآن، أما قصة العقود التي تسرب وهذه الأرقام فلا صحة لها مطلقا".
وأكمل أمير مرتضى: "أنا ضممت مهاجم منتخب المغرب القادم من كأس العالم مثله مثل فرجاني ساسي. أما قصة توفيقه من عدمه ليست مسؤوليتي أنا، ومثل أيضا حميد أحداد الذي ضممناه ولم يشارك بشكل كبير، لكنه متألق الأن مع الرجاء على سبيل الإعارة. إذا عاد لنا سيكون إضافة، أو سيرحل ببند أحقية الشراء مقابل مليون ونصف يورو
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يورجن كلوب

كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.
مصطفى -محمد

الزمالك: قيمة مصطفى محمد = 5 مليون إسترليني

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد مهاجم الفريق قبل الموسم، وكيف سيتصرف لو وصله عرضا خياليا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت. وقال أمير مرتضى: "بداية يجب أن تعرف بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبل أبنائه، وقبل بداية المسوم جمعني حديث مع مصطفى محمد. قلت له بأنني أعده بأن يحصل على فرصته كاملة، ولا فارق بينه وبين خالد بوطيب أو عمر السعيد لأن أحدهما أكبر منه أو الثاني لاعب أجنبي يكلفنا أموال أكثر".
خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
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مصطفى -محمد

الزمالك: قيمة مصطفى محمد = 5 مليون إسترليني

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد مهاجم الفريق قبل الموسم، وكيف سيتصرف لو وصله عرضا خياليا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت. وقال أمير مرتضى: "بداية يجب أن تعرف بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبل أبنائه، وقبل بداية المسوم جمعني حديث مع مصطفى محمد. قلت له بأنني أعده بأن يحصل على فرصته كاملة، ولا فارق بينه وبين خالد بوطيب أو عمر السعيد لأن أحدهما أكبر منه أو الثاني لاعب أجنبي يكلفنا أموال أكثر".
خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
حازم-امام

حازم إمام عن عودة الزمالك للمنافسة: «كل شيء وارد»

أكد حازم إمام عضو اتحاد الكرة السابق، أن بطولة الدوري لم تحسم رغم البداية القوية من الأهلي، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "إم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "الأهلي يمر بفترة رائعة بعد فوزه في أول عشر جولات، وكل شيء وارد حول عودة الزمالك للمنافسة، وفي الموسم الماضي الزمالك كان متفوقًا طوال المسابقة وفي النهاية الأهلي توّج باللقب". وحول أداء فريق الزمالك مؤخرًا، قال: "الفريق أمامه العديد من المباريات الصعبة في الفترة المقبلة محليًا وقاريًا ومع هذه المباريات سيضتح لنا أسلوب باتريس كارتيرون وتعامله مع المباريات الثقيلة".
مصطفى محمد

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أمين عمر، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق طلب وعدى عيد، بينما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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