رانيا يوسف: تربيتي في مدارس راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم (فيديو)

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م

رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن الطريقة التي تتعامل بها مع بناتها، وعن الأسلوب الذى تنتهجه في تربيتهن، لافتة إلى أن شخصيتها في مسلسل "الآنسة فرح" تشبهها كثيرا وأضافت رانيا خلال حوارها مع الإعلامية إنجى على فى برنامجها "أسرار النجوم"، أنها تحب أن تتقرب منهن، بالتفاهم والحوار، إلا أنها تلجأ إلى تعنيفهن في بعض الأحيان مثلما تفعل كل الأمهات، مضيفة إلى أنها تحرص دائمًا على معرفة كل شيء حول أصدقائهن، معلقة: "بحاول أعرف.. طبعا اللي هما بيقولوه هو اللي عاوزني أعرفه، لكن بحاول أدعبس من وراهم".

وأكدت رانيا أنها مؤخرا بدأت ترد على الانتقادات وشخصيتها أصبحت قوية، موضحة أنها بحكم تربيتها في مدرسة راهبات فكانت مؤدبة زيادة عن اللزوم، وتخاف أن تقول لا في كثير من المواقف التي كان عليها رفضها.وقالت رانيا في تصريحاتها مع انجى على، أن القرارات تتغير مع المراحل العمرية فى حياتنا والاختيارات تتغير والإنسان