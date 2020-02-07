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رانيا يوسف: تربيتي في مدارس راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم (فيديو)

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٥ م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن الطريقة التي تتعامل بها مع بناتها، وعن الأسلوب الذى تنتهجه في تربيتهن، لافتة إلى أن شخصيتها في مسلسل "الآنسة فرح" تشبهها كثيرا وأضافت رانيا خلال حوارها مع الإعلامية إنجى على فى برنامجها "أسرار النجوم"، أنها تحب أن تتقرب منهن، بالتفاهم والحوار، إلا أنها تلجأ إلى تعنيفهن في بعض الأحيان مثلما تفعل كل الأمهات، مضيفة إلى أنها تحرص دائمًا على معرفة كل شيء حول أصدقائهن، معلقة: "بحاول أعرف.. طبعا اللي هما بيقولوه هو اللي عاوزني أعرفه، لكن بحاول أدعبس من وراهم".
وأكدت رانيا أنها مؤخرا بدأت ترد على الانتقادات وشخصيتها أصبحت قوية، موضحة أنها بحكم تربيتها في مدرسة راهبات فكانت مؤدبة زيادة عن اللزوم، وتخاف أن تقول لا في كثير من المواقف التي كان عليها رفضها.وقالت رانيا في تصريحاتها مع انجى على، أن القرارات تتغير مع المراحل العمرية فى حياتنا والاختيارات تتغير والإنسان
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عزاء-الفنانة- نادية- لطفى

فنانين وإعلاميين وشخصيات عامة في عزاء نادية لطفي

حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، إذ رحلت عن عالمنا أول أمس عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وكان على رأس الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وقدم الفنانين واجب العزاء لنجلها المهندس أحمد البشاري، أبرزهم: دلال عبد العزيز، ومحمود قابيل وفيفي عبده، وإلهام شاهين، وسمير صبري، وفاروق فلوكس، ورجاء حسين، وغادة نافع، ولبلبة، وعزت العلايلي، وشهيرة، ومن الإعلاميين حضر وائل الإبراشي، ومفيد فوزي، كما حرص القس بطرس دانيال وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أداء العزاء.
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فيفي عبده وإلهام شاهين.. أبرز حضور جنازة نادية لطفي

حرص عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة نادية لطفي، على توديعها اليوم الأربعاء، وحضور جنازتها التي خرجت من مسجد مستشفى المعادي العسكري، وكان من أبرز الحضور الإعلامي وائل الإبراشي، بالإضافة إلى الفنانين: فيفي عبده، وإلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، ولبلبة، ومنير مكرم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية. وتوفيت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، وكانت الحالة الصحية للفنانة قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها.
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مظاهرة حب ودعوات من نجمات الفن في وداع نادية لطفي

لازال رحيل الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، يلقي بظلاله الحزينة على جمهورها الكبير والوسط الفني، إذ حرص عددا كبيرا من النجمات على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين لها الدعاء ووداعها بكلمات مؤثرة، جاء في مقدماتهم الفنانة هند صبري، التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، على صفحتها عبر إنستجرام، معلقه عليها: «رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره».
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