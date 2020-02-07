رياضة

كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.
واحتفى حساب البريميرليج بالنجم الأرجنتيني الذي حصد نفس الجائزة 6 مرات من قبل، ليقطع بالجائزة السابعة هيمنة لاعبي ليفربول عليها خلال آخر شهرين، وتجاوز أجويرو بهذا الشكل كل من ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق وهاري كين مهاجم توتنهام الحالي اللذين فازا بالجائزة ست مرات من قبل.من جانبه، حقق الألماني يورجن
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امير-مرتضى

أمير مرتضى: لا صحة لقيمة العقود التي تٌسرب

انتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، ما يٌشاع في الإعلام عن أرقام مسربة لقيمة عقود لاعبي الزمالك التي تسرب للإعلام، قائلآ: "مر على الزمالك ثلاث فترات انتقالات منذ توليا المسؤولية. في الفترة الأولى تعاقدنا مع 5 لاعبين، ولاعبين في يناير بالفترة الثانية هما أحمد سيد زيزو وخالد بوطيب واللذين قدما المطلوب منهما، وبوطيب ضممناه بمليون ونصف مليون يورو من مالاطية سبور. حصل على 500 ألف يورو في السنة الأولى، ثم مليون يورو في السنة الثانية وفسخنا تعاقدنا معه الآن، أما قصة العقود التي تسرب وهذه الأرقام فلا صحة لها مطلقا".
مصطفى -محمد

الزمالك: قيمة مصطفى محمد = 5 مليون إسترليني

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل حديثه مع مصطفى محمد مهاجم الفريق قبل الموسم، وكيف سيتصرف لو وصله عرضا خياليا، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) على قناة أون سبورت. وقال أمير مرتضى: "بداية يجب أن تعرف بأن الزمالك لن يقف أمام مستقبل أبنائه، وقبل بداية المسوم جمعني حديث مع مصطفى محمد. قلت له بأنني أعده بأن يحصل على فرصته كاملة، ولا فارق بينه وبين خالد بوطيب أو عمر السعيد لأن أحدهما أكبر منه أو الثاني لاعب أجنبي يكلفنا أموال أكثر".
خالد-بوطيب (1)

أمير مرتضى يكشف سبب الخلاف مع خالد بوطيب

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، سبب الخلاف مع خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق في صفوف الفريق، وحكى أمير مرتضى قصة الخلاف مع بوطيب قائلا: "بداية يجب أن أقول بأن خالد بوطيب لاعب محترم. عندما تواجد في نادي الزمالك كان يتدرب بقوة، ولم يتقاعس يوما أو يبخل على الفريق، بل وأن تلك النقطة شكلت له مشاكل أحيانا حتى. عندما كان بوطيب جاهزا، أشركه الجهاز الفني أحيانا في مراكز مختلفة. سواء صانع ألعاب أو لاعب وسط، ولكنه كان يقبل ذلك برغم أن مركزه الأصلي مهاجم صريح، وهذا الأمر جعله يظهر بشكل غير جيد".
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جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بصعوبة اللحاق بفريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما ابتعد الأخير بفارق 22 نقطة عن الأول، قائلآ: "نحن بعيدون جدا. ليفربول غير قابل للإيقاف، فقدنا نقاطا في مباريات شبيهة بما حدث اليوم، حتى حين لعبنا في أنفيلد، والأن نستهدف بطولات أخرى". ويرى جوارديولا أن مشكلة فريقه إهدار فرص سهلة مما يكبده خسارة مباريات كانت في متناوله، مضيفًا: "من الصعب إيجاد حل. ماذا علينا أن نفعل؟ لا أعلم. نصل، ندخل منطقة الجزاء، قريبا من علامة الجزاء، ننفرد بلاعبين أمام الحارس ولا يمكننا تسجيل هدف".
اليسون-بيكر

أليسون: سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء

تحدث البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، عن عقلية اللا توقف، وصعوبة اللعب ضد وست هام، إلى جانب الحديث عن التحدي المقبل أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، قائلآ: "لقد قلنا ونقول دائمًا إننا نركز على المباراة المقبلة، أمامنا تحدي آخر أمام ساوثهامبتون يوم السبت المقبل، سنحاول بذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء، ويجب أن نستمر في تطبيق عقلية اللاتوقف، نحن نعرف مدى جودتنا وإلى أي مدى يمكننا أن نذهب، لكن لا يمكننا أن نذهب بعيدًا إلا إذا قمنا بتقديم عروض مميزة على أرض الملعب، لا يمكننا التوقف وسنحتاج فقط إلى الاستمرار".
أجويرو

مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد في البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا ثمينًا، على نظيره شيفيلد يونايتد، بهدف نظيف، جاء عن طريق سيرجيو أجويرو، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برامال لين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع السيتي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 13 نقطة عن ليفربول، صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد شيفيلد عند 33 نقطة في المركز السابع. أجويرو سجل هدفه رقم 180 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعزز موقعه في المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبريميرليج.
أجويرو

في ليلة تألق أجويرو.. السيتي يكتسح أستون فيلا

اكتسح فريق مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، والتى أقيمت على ملعب فيلا بارك (معقل الفلاينز) بالجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي (البريمرليج). وسجل أهداف الستيزنز رياض محرز (بواقع هدفين) في الدقيقة الـ18 والـ24، وسيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف في الدقيقة الـ28 والـ57 والـ81، وجابريال جيسوس في الدقيقة الـ45، من عمر المباراة، بينما سجل هدف الفلاينز الوحيد أنور الغازي في الدقيقة الـ90 من ضربة جزاء.
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