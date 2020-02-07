كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٩ م

يورجن كلوب

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر يناير الماضي، ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم. وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا، كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون.

واحتفى حساب البريميرليج بالنجم الأرجنتيني الذي حصد نفس الجائزة 6 مرات من قبل، ليقطع بالجائزة السابعة هيمنة لاعبي ليفربول عليها خلال آخر شهرين، وتجاوز أجويرو بهذا الشكل كل من ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق وهاري كين مهاجم توتنهام الحالي اللذين فازا بالجائزة ست مرات من قبل.من جانبه، حقق الألماني يورجن

واحتفى حساب البريميرليج بالنجم الأرجنتيني الذي حصد نفس الجائزة 6 مرات من قبل، ليقطع بالجائزة السابعة هيمنة لاعبي ليفربول عليها خلال آخر شهرين، وتجاوز أجويرو بهذا الشكل كل من ستيفن جيرارد نجم ليفربول السابق وهاري كين مهاجم توتنهام الحالي اللذين فازا بالجائزة ست مرات من قبل.



من جانبه، حقق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول إنجازًا تاريخيًا، بالتتويج بجائزة مدرب شهر يناير في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل سيطرته على الجائزة منذ بداية الموسم، وتُوج كلوب بالجائزة في شهور أغسطس، سبتمبر، نوفمبر وديسمبر، قبل أن يصبح أول مدير فني في تاريخ بريميرليج يفوز بالجائزة خمس مرات في موسم واحد.

