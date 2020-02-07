«أنت باقٍ بأعمالك وفنك».. محمد صبحي ينعي لينين الرملي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م

لينين الرملي

بعد صراع طويل مع المرض رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الكاتب الكبير لينين الرملي، عن عمر ناهز 74 عاما، وهو أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، إذ تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منه "انتهى الدرس أيها الغبي" و"تخاريف" و"هاللو أمريكا".

وكتب "الرملي" للزعيم عادل إمام أفلام "بخيت وعديلة" و" الإرهابي" ومسلسل "حكاية ميزو" لسمير غانم و"برج الحظ" لمحمد عوض. وقدم على مسرح الدولة مسرحيات "أهلا يا بكوات"، و"وداعا يا بكوات"، و"تحب تشوف مأساة ؟". ونعى الفنان محمد صبحي الكاتب لينين الرملي، إذ كتب على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "البقاء لله رحل