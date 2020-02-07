وزيرة الثقافة تنعي لينين الرملي: الفن يودع أحد العباقرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م

لينين الرملي

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقالت الوزيرة "إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية"، مضيفة في بيانها إن أعماله شكلت علامات بارزة في المسرح المصري والعربي، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.

لينين الرملي هو أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي. تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس، مرورا بسمير غانم وعادل إمام، وشكل مع الفنان محمد صبحي