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وزيرة الثقافة تنعي لينين الرملي: الفن يودع أحد العباقرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
لينين الرملي
لينين الرملي
نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، الذى رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وقالت الوزيرة "إنه برحيل لينين الرملى ودع فن التأليف المسرحي أحد العباقرة، من أكثر الأقلام تحضرًا وتدفقًا بالمثل والقيم الإنسانية السامية"، مضيفة في بيانها إن أعماله شكلت علامات بارزة في المسرح المصري والعربي، متمنية أن يتغمد الله روحه برحمته الواسعة ويلهم أسرته وزوجته الكاتبة والمخرجة فاطمة المعدول الصبر والسلوان.
لينين الرملي هو أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي. تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس، مرورا بسمير غانم وعادل إمام، وشكل مع الفنان محمد صبحي
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لينين -الرملي (1)

مظاهرة «حزن ووفاء».. فنانون ينعون لينين الرملي

رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب الكبير لينين الرملي، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم، ويعد الرملي أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، وتجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منها "انتهى الدرس أيها الغبي" و"تخاريف" و"هاللو أمريكا".
لينين -الرملي (3)

«أنت باقٍ بأعمالك وفنك».. محمد صبحي ينعي لينين الرملي

بعد صراع طويل مع المرض رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، الكاتب الكبير لينين الرملي، عن عمر ناهز 74 عاما، وهو أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، إذ تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منه "انتهى الدرس أيها الغبي" و"تخاريف" و"هاللو أمريكا".
رانيا يوسف

رانيا يوسف: تربيتي في مدارس راهبات خلتني مؤدبة زيادة عن اللزوم (فيديو)

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن الطريقة التي تتعامل بها مع بناتها، وعن الأسلوب الذى تنتهجه في تربيتهن، لافتة إلى أن شخصيتها في مسلسل "الآنسة فرح" تشبهها كثيرا وأضافت رانيا خلال حوارها مع الإعلامية إنجى على فى برنامجها "أسرار النجوم"، أنها تحب أن تتقرب منهن، بالتفاهم والحوار، إلا أنها تلجأ إلى تعنيفهن في بعض الأحيان مثلما تفعل كل الأمهات، مضيفة إلى أنها تحرص دائمًا على معرفة كل شيء حول أصدقائهن، معلقة: "بحاول أعرف.. طبعا اللي هما بيقولوه هو اللي عاوزني أعرفه، لكن بحاول أدعبس من وراهم".
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نادية-لطفي (2)

مظاهرة حب ودعوات من نجمات الفن في وداع نادية لطفي

لازال رحيل الفنانة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، يلقي بظلاله الحزينة على جمهورها الكبير والوسط الفني، إذ حرص عددا كبيرا من النجمات على نعي الفنانة الراحلة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين لها الدعاء ووداعها بكلمات مؤثرة، جاء في مقدماتهم الفنانة هند صبري، التي نشرت صورة تجمعها بالفنانة نادية لطفي، على صفحتها عبر إنستجرام، معلقه عليها: «رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره».
نادية-لطفي (1)

حزن وحب.. تويتر يتحول لـ«دفتر عزاء» بعد وفاة نادية

بعد صراعٍ طويل مع المرض رحلتْ عن عالمنا الفنانة الكبيرة القديرة نادية لطفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عامًا، وسيطرت حالة من الحزن على جمهورها ومحبِّيها، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعيِّ إلى دفتر عزاء، كما حرص عدد من الفنانين على نعي الفنانة الجميلة وتوديعها بكلمات مؤثرة. يسرا كتبت على صفحتها عَبْرِ إنستجرام: "فقدنا قامةً عظيمةً عزيزةً جدًّا على قلبي، قامةً من قاماتِ زمنِ السينما العربيةِ الجميلِ، ومِن أقربِ الناسِ لي".
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كانت عذراء.. كاتب يطرح قضايا الصعيد في مجموعة قصصية

يشارك الكاتب الصحفي محمود زيدان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بمجموعته القصصية الجديدة "كانت عذراء" الصادرة عن دار النخبة للنشر والتوزيع. وتجسد قصص محمود زيدان سردا جنوبيا يجرى على لسان الكاتب فى محاكاة تمزج بين الواقع والفنتازيا التى تستمد صورها من المخزون الإبداعى الصعيدى التى تجرى كما النيل إلى الشمال بخلطة تحمل العادات والتقاليد الصعيدية بأسلوب حداثي لا يغفل المدرسة الكلاسيكية فى السرد. ويحمل عنوان المجموعة كانت عذراء دلالة الرمز الذى ينطوى على قراءة ميتافيزيقية للحياة الجنوبية وما طرأ عليها من تغيرات إبان العقود الثلاثة الأخيرة فى ملحمة يبرز فيها مثلث المرأة والوطن "القرية" والذات التى تتمحور حولها قصص المجموعة الخمسة عشر.
مسرحية ريا وسكينة

«ريا وسكينة» في الإسكندرية يومين لهذا السبب

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث تحت إشراف مديرها الفني الدكتور عصام عزت، عرض "ريا وسكينة" تصميم وإخراج كريمة بدير، وذلك على مدار يومين متتاليين في الثامنة مساء السبت والأحد 18، 19 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".. العرض تأليف محمد فؤاد، ديكور وملابس أنس إسماعيل، ويتضمن قراءة إنسانية لقضية جنائية شهيرة، إذ يتناول شخصيتي ريا وسكينة، اللتان عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثير من الأقاويل، بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسي والبحث في الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافي آنذاك.
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