مظاهرة «حزن ووفاء».. فنانون ينعون لينين الرملي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٦ م

لينين الرملي

رحل عن عالمنا اليوم، الكاتب الكبير لينين الرملي، عن عمر يناهز 75 عاما بعد صراع طويل مع المرض، ويقام العزاء الإثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم، ويعد الرملي أحد العلامات البارزة في المسرح المصري والعربي، ولد في 18 أغسطس عام 1945، وتخرج من معهد الفنون المسرحية بعد حصوله على بكالوريوس في النقد الأدبي، وتجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالهم مع نجوم الكوميديا في مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام وشكل مع الفنان محمد صبحي ثنائيا فنيا ناجحا، وقدم معه العديد من الأعمال المهمة منها "انتهى الدرس أيها الغبي" و"تخاريف" و"هاللو أمريكا".

ونعت الفنانة هند صبري، الرملي، إذ كتبت عبر حسابها على تويتر: "رحل اليوم واحدا من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص، كتب للسينما والتليفزيون أيضا وامتازت أعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربي والمصري.. وداعا الكاتب الكبير". #لينين_الرملي pic.twitter.com/zSNvDgkoJM —