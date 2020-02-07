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السيسي في عزبة الهجانة.. يقبل رأس بائعة ويستقطع جزء من وحدة عسكرية

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
السيسي في عزبة الهجانة
السيسي في عزبة الهجانة
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4,5 بطريق السويس، بواسطة الشركة الوطنية للطرق، واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 ملايين نسمة، من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة، وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.
وأمر الرئيس السيسي، باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة، لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، موجها بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية. وقوبلت جولة الرئيس، بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، واثناء مرور تصادف تواجد إحدى المواطنات
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الرئيس-السيسى

صحيفة نيجيرية: مصر تعيد وحدة الصف الإفريقي تحت رئاسة السيسي

رأت صحيفة "فانجارد" النيجيرية، اليوم الجمعة، أن مصر أولت اهتمامًا بارزًا بالقضايا الأفريقية خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، حيث أصبح الملف الأفريقي يتصدر أجندة الحكومة المصرية، وأصبح من أهم أولويات صناع القرار في السياسة الخارجية. وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن موقف مصر الجاد في التعامل مع الملف الأفريقي كان بمثابة دليل على أنها تتطلع إلى الترويج لقضايا القارة وإبرازها على الساحة الدولية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب «كورونا».. الحكومة ترد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن إصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قرارا بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا". وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء.
المستشار-أحمد-حافظ-1

مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

«الوطنية للصحافة»: نواصل مشاوراتنا لحلول أزمات الصحف القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أنها تواصل اجتماعاتها مع أرباب المهنة من كبار الكتاب وممثلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ورؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير البوابات الصحفية، ومن يرغب من شباب الصحفيين للتشاور فى الوصول لحلول لأزمات الصحف القومية. وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنها عقدت اجتماعًا برئاسة كرم جبر مع رؤساء تحرير الصحف القومية لمناقشة خطة إصلاح المؤسسات الصحفية، وتطوير المحتوى الخاص بالإصدارات بهدف زيادة الفعالية وتحقيق التأثير المستهدف منها لدى الرأى العام ودراسة التحديات التى تواجه الصحف القومية التى تعيق تحقيق رسالتها التنويرية والثقافية وإيجاد حلول جذرية لها.
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الرئيس-السيسى

السيسي يصل لندن للمشاركة في قمة الاستثمار البريطانية

أعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة في قمة «إفريقيا بريطانيا للاستثمار». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استهل نشاطه بالعاصمة الألمانية برلين، صباح اليوم الأحد، باستقبال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، بمقر إقامة سيادته، إذ صرح السفير بسام راضي، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها الحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
احمد -موسى

أحمد موسى عن مغادرة أردوغان مؤتمر برلين: «خد شلوت كبير»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلب المشاركة كطرف رئيسي في المؤتمر الصحفي لقمة برلين حول ليبيا، الذي يشارك فيه أمين عام الأمم المتحدة، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمبعوث الأممي، لكنه قُوبل بالرفض القاطع من قبل المنظمين والدول المشاركة بالمؤتمر، قاصرين التواجد على منصة المؤتمر الصحفي على الدولة المضيفة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
احمد- موسى

أحمد موسى: نظرات أردوغان للسيسي كلها غل وسواد وحقد ووجع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان ينظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، بغل وحقد وسواد ووجع. وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي»، والمُذاع على فضائية «صدى البلد»: «نظرات الرئيس التركي للرئيس السيسي تكشف إزاي بيموت من الرئيس ومصر وقد إيه هو موجوع»، متابعًا: «أردوغان كان منبوذًا ومسكين في مؤتمر برلين، ولا يوجد داعم له سوى السراج».
الدكتورة-مايا-مرسي-رئيس-المجلس-القومي-للمرأة

مايا مرسى بعد وفاة ابنها: «احتسبناه فى جنب الله»

تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعائلتها بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم لهم التعزية الصادقة والمواساة الحسنة فى وفاة ابنها أمين تامر موسى. قالت رئيسة القومي للمرأة: "نشكر كل من شاركنا مصابنا الجلل، وخالص الشكر والعرفان والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والسيدة انتصار السيسى قرينته والأسرة الكريمة".
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