السيسي في عزبة الهجانة.. يقبل رأس بائعة ويستقطع جزء من وحدة عسكرية

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م

السيسي في عزبة الهجانة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4,5 بطريق السويس، بواسطة الشركة الوطنية للطرق، واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 ملايين نسمة، من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة، وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وأمر الرئيس السيسي، باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة، لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، موجها بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية. وقوبلت جولة الرئيس، بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، واثناء مرور تصادف تواجد إحدى المواطنات