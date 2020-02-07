أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م

المتهم

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.

وقام المتهم، بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالكيان الوهمي بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصرية والجامعات الأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم