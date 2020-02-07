أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة
تحرير:محمد أبو زيد
٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م
المتهم
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
وقام المتهم، بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالكيان الوهمي بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصرية والجامعات الأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم
وقام المتهم، بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالكيان الوهمي بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصرية والجامعات الأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية بدائرة قسم شرطة المعادي، وعثر على كمية من الكارنيهات والشهادات "مزورة"، وكمية من الأسطوانات التعليمية، ماكينة تصوير وطباعة، 26 ملف مدون عليه اسم إحدى الأكاديميات الدولية، الأدوات المستخدمة في اصطناع الشهادات والكارنيهات، وعدد 2 أكلاشيه باسم الكيان الوهمي.
وعثر على كشوف مدون بها أسماء الطلبة المشتركين بالأكاديمية، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وجهازي "لاب توب"، بفحصهما فنيا بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، تبين إنهما محملان بالعديد من الملفات التي تحتوى على العديد من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية وصور الشهادات والكارنيهات المزورة.
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، وتم الاستدلال على أحد ضحايا المتهم، طالب، مقيم بالقاهرة، وبسؤاله قرر بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ 30 ألف جنيه بالأسلوب المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.