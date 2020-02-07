جريمة

أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:١٦ م
المتهم
المتهم
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
وقام المتهم، بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالكيان الوهمي بمنحهم شهادات دراسية تخصصية معتمدة من الإدارات التعليمية والجامعات المصرية والجامعات الأجنبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات الكبرى بالداخل والخارج. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم
اقرأ المزيد
طفل- بورسعيد

قرابة وفدية 2 مليون.. والد طفل بورسعيد يكشف كواليس اختطافه

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية 800 ألف جنيه، بعد تلقي قسم المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر 45 عاما، مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات، وتلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي مليوني جنيه. وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "لحام معادن" 30 عاما، ووالده "صياد" 51 عاما و"عامل بسوبر ماركت" 33 عاما، وللمتهمين الثلاثة معلومات جنائية.
جثة

بسبب 450 جنيهًا.. متسول يقتل سيدة بـ«حجر» في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بتهمة قتل سيدة بـ"حجر" بغرض سرقتها. تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق إتهامه في إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تسول".
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 13 شخصًا في حادثي سير بسوهاج

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادثي سير منفصلين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.
حريق

الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

قبل سنوات استقر "مجدي" في شقة بالطابق 1لحادي عشر بأحد عقارات منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، برفقة زوجته "أسماء" وأطفاله، وما بين السعي وراء لقمة العيش وتربية أطفاله كانت تسير حياة الرجل السوداني الجنسية وزوجته، لكن تبددت الأحوال وكتب القدر نهاية درامية للرجل، حيث شب حريق مروع في شقته حولها إلى ما يشبه كومة رماد، ولأن المصائب لا تأتي فرادى لم ينج من الحريق سوى زوجته وطفل رضيع فرق الموت بينه وبين شقيقه التوأم "مصطفى" وبجواره شقيقه "معن" صاحب الست سنوات وشقيقته "ملك" صاحبة الـ13 عاما، ولحق بهم والدهم في مشهد درامي حزين.
اقرأ المزيد من الأخبار
قوات-الشرطة (3)

تفاح بالحشيش.. إحباط تهريب مخدرات بـ45 مليون (فيديو)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش داخل البلاد. تحريات ومعلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي تفاح لصالح إحدي الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
ريهام سعيد

براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة بتهمة الإساءة لهم. كانت محكمة جنح قسم الجيزة، أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
جثة (3)

«جثة وخيانة».. كواليس مقتل سائق «توك توك» في شبرا

جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، شكلت لغزا للأجهزة الأمنية قبل أن تنجح في فك شفراته، إذ كشفت تحريات رجال المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة الزوجة وعشيقها مالك مخبز حيث استدرج العشيق المجني عليه بحجة العشاء سويا وعقد العزم على التخلص منه خشية افتضاح أمرهما، وبعد قتله استولى على "التوك توك" الخاص به وتليفونه المحمول وسلمهما للزوجة المتهمة. كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثة سائق بمنطقة بهتيم وبها عدة طعنات متفرقة بالبطن والصدر وعثر معه على حافظة نقوده ومبلغ مالي.
كلبش

«مصلحتك عندي»..حيلة عامل للنصب على المواطنين بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم انتحال الصفة والنصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، واستغلال تلك الصفة فى عمليات نصب واحتيال على بعض المواطنين، وإيهامهم بقدرته على إنهاء مصالحهم الشخصية لدى بعض الجهات الحكومية، نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة تحت ذلك الزعم، وتم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]