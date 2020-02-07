رياضة

كادو لاعب الإسماعيلى الجديد يظهر أمام الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٤ م
كادو
كادو
اقترب اللاعب الأوغندي باتريك كادو، من الظهور لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي، وقرر ديديه جوميز المدير الفني للدراويش تواجد اللاعب في القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع استمرار اللاعب في القائمة النهائية.
وسبق لكادو اللعب في صفوف كمبالا سيتي الأوغندي، قبل أن ينضم إلى نهضة بركان في أغسطس الماضي، وشارك مع الفريق المغربي في سبع مباريات في بطولة الدوري هذا الموسم ونجح في صناعة هدف، لكنه لم يسجل أي هدف. وفي نفس السياق، أعلن نادي الإسماعيلي عن جاهزية عماد حمدي بعد تعافية من الشد الذى لاحق اللاعب فى الفترة
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الاتحاد الإنجليزي عن تجسس ليفربول: لن نستكمل التحقيق

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