نجم البرتغال يعلن إعتزاله كرة القدم

تحرير:محمد جمال ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٩ م

هوجو ألميدا

أعلن اللاعب البرتغالي هوجو ألميدا تعليق حذائه واعتزال كرة القدم أمس الخميس، وكان اللاعب صاحب الـ35 عام ختم مشاروه في صفوف فريق أكاديميكا بدوري الدرجة الثانية البرتغالي . وأعلن ألميدا دخوله عالم التدريب في الفئات العمرية الصغرى بنادي أكاديميكا الذي اختتم فيه مسيرته. وصرّح ألميدا عن اعتزاله قائلًا: "سأكون ممتنا لهذا النادي وإدارته وجماهيره دوما، الآن تبدأ محطة جديدة في مسيرتي، إنه تحدٍ جديد أتمنى أن أساهم خلاله بخبرتي واحترافيتي ومسيرتي التي قضتها في مشوار كرة القدم ".

ولعب الدولي البرتغالي سابقًا للعديد من الأندية كان أبرزها بورتو الفرنسي، وفيردر بريمن، وبيشكتاش التركي، وهانوفر، وأيك أثينا اليوناني، ويمتلك ألميدا 57 مباراة دولية مع منتخب بلاده (البرتغال)، سجل خلالها 19 هدفا. وشارك ألميدا مع منتخبه في كأس العالم 2010 و2014، كما ظهر في يورو 2008 و2012، كما توج ألميدا