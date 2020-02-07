رياضة

الاتحاد الإنجليزي عن تجسس ليفربول: لن نستكمل التحقيق

تحرير:محمد جمال ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٠٢ م
ليفربول
ليفربول
قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بإصدار بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله قراره النهائي، بشأن واقعة تجسس ليفربول على مانشستر سيتي. وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان نشرته شبكة "سكاي سبورتس": "نظر الاتحاد بعناية في الأدلة التي تلقاها في هذا الأمر، بما في ذلك المعلومات المقدمة من كلا الناديين المعنيين، وقرر عدم المضي في التحقيق". وأضاف البيان: "هذا بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك تلك المخاوف والتسوية التي اتفق عليها الناديان".
وأختتم البيان: "وفقًا للوائح في الاتحاد، فإذا تلقينا أي معلومات، أو أدلة إضافية، فيمكن العودة في القرار والتحقيق في القضية". وجاء في تقرير سكاي أنّ التسوية التي ذكرها الاتحاد في بيانه، هي اتفاق تم بين الناديين، بدفع ليفربول مليون جنيه إسترليني كتعويض لمانشستر سيتي. الواقعة تعود إلى عامي 2012 و2013،
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كلوب وأجويرو الأفضل في البريميرليج لشهر يناير

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جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: ليفربول غير قابل للإيقاف

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ماذا قال سيميوني وجريزمان بعد سقوط البرسا؟

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