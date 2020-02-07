برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

رياح - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 10 16شبين الكوم 09 15طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 10 15مطروح 09 16السلوم 07 15سيوة 05 17بورسعيد 11 17دمياط 10 17الزقازيق 08 17الإسماعيلية 07 17السويس 11 17العريش 09 16رفح 10 15رأس سدر 11 20نخل 03 15نويبع 13 19طابا 09 16كاترين 01- 10الطور