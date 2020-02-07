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برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م
رياح - أرشيفية
رياح - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 10 16شبين الكوم 09 15طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 10 15مطروح 09 16السلوم 07 15سيوة 05 17بورسعيد 11 17دمياط 10 17الزقازيق 08 17الإسماعيلية 07 17السويس 11 17العريش 09 16رفح 10 15رأس سدر 11 20نخل 03 15نويبع 13 19طابا 09 16كاترين 01- 10الطور
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جولة-السيسي -لمتابعة- الموقف -التنفيذي- الخاص -بتطوير- منطقة- عزبة- الهجانة (4)

السيسي في عزبة الهجانة.. يقبل رأس بائعة ويستقطع جزء من وحدة عسكرية

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4,5 بطريق السويس، بواسطة الشركة الوطنية للطرق، واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 ملايين نسمة، من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة، وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.
الرئيس-السيسى

صحيفة نيجيرية: مصر تعيد وحدة الصف الإفريقي تحت رئاسة السيسي

رأت صحيفة "فانجارد" النيجيرية، اليوم الجمعة، أن مصر أولت اهتمامًا بارزًا بالقضايا الأفريقية خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019، حيث أصبح الملف الأفريقي يتصدر أجندة الحكومة المصرية، وأصبح من أهم أولويات صناع القرار في السياسة الخارجية. وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني، أن موقف مصر الجاد في التعامل مع الملف الأفريقي كان بمثابة دليل على أنها تتطلع إلى الترويج لقضايا القارة وإبرازها على الساحة الدولية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

أنباء عن تأجيل الدراسة بسبب «كورونا».. الحكومة ترد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن إصدار وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي قرارا بتأجيل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020، بالجامعات والمدارس، تحسبا لانتشار الأمراض الوبائية خاصة فيروس "كورونا". وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، واللتين أكدتا عدم صحة تلك الأنباء.
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مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن فوز مصر من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020 - 2022.
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طقس-برد-الشتاء (2)

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة، دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، وتتكون الشبورة المائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون غائمة أحيانا.
طقس-برد-الشتاء (2)

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا.. والقاهرة 17 درجة

.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة وغائمة أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح تكون معتدلة على أغلب الأنحاء تنشط على جنوب سيناء والغردقة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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شبورة صباحا وبرودة شديدة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك،
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

طقس اليوم.. ممطر شمالًا وشديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسطمعتدلة إلى مضطربة، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف.
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