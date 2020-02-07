قرابة وفدية 2 مليون.. والد طفل بورسعيد يكشف كواليس اختطافه

والد كريم: تم اختطاف طفلي يوم 4 فبراير الساعة 10 مساءا.. والمتهمين طلبوا فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وبعد المساومة المبلغ وصل إلى 800 ألف جنيه

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ م

الطفل كريم

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية 800 ألف جنيه، بعد تلقي قسم المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر 45 عاما، مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات، وتلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي مليوني جنيه. وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "لحام معادن" 30 عاما، ووالده "صياد" 51 عاما و"عامل بسوبر ماركت" 33 عاما، وللمتهمين الثلاثة معلومات جنائية.

التحريات توصلت إلى أن المتهم الأول متزوج من إحدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه، ليستغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته، حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه. عقب تقنين الإجراءات،