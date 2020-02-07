جريمة

قرابة وفدية 2 مليون.. والد طفل بورسعيد يكشف كواليس اختطافه

والد كريم: تم اختطاف طفلي يوم 4 فبراير الساعة 10 مساءا.. والمتهمين طلبوا فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وبعد المساومة المبلغ وصل إلى 800 ألف جنيه
تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٧ م
الطفل كريم
الطفل كريم
نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية 800 ألف جنيه، بعد تلقي قسم المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر 45 عاما، مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات، وتلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي مليوني جنيه. وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "لحام معادن" 30 عاما، ووالده "صياد" 51 عاما و"عامل بسوبر ماركت" 33 عاما، وللمتهمين الثلاثة معلومات جنائية.
التحريات توصلت إلى أن المتهم الأول متزوج من إحدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه، ليستغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته، حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه. عقب تقنين الإجراءات،
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أسس كيان تعليمي وهمي.. القبض على نصاب الطلبة بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على الدارسين والاستيلاء على أموالهم ومنحهم شهادات مزورة. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم، مقيم بالمطرية في القاهرة، بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالمعادي، لاستخدامه في النصب والاحتيال على الطلبة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
جثة

بسبب 450 جنيهًا.. متسول يقتل سيدة بـ«حجر» في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل بتهمة قتل سيدة بـ"حجر" بغرض سرقتها. تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقيمة بدائرة القسم بها عدة إصابات، حيث توصلت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المعصرة، سبق إتهامه في إحدى القضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تسول".
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إصابة 13 شخصًا في حادثي سير بسوهاج

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، حادثي سير منفصلين، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا بإصابات وكسور وجروح متفرقة بالجسم.
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الموت فرق بين التوأم.. كواليس مأساوية بحريق شقة فيصل

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تفاح بالحشيش.. إحباط تهريب مخدرات بـ45 مليون (فيديو)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية وتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط تجار وحائزى المواد المخدرة، وجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضربة موجعة لمروجي المواد المخدرة وتحديدا الحشيش بعد إحباط محاولة تهريب 3060 طربة لمخدر الحشيش داخل البلاد. تحريات ومعلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدت وصول حاوية قادمة من ميناء بأحد الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد مشمولها المستندي تفاح لصالح إحدي الشركات، وأن الحاوية بداخلها شحنة كبيرة من مخدر الحشيش.
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براءة ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

برأت محكمة جنح مستأنف الجيزة الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي وكيلا عن بعض السيدات بسبب تصريحاتها عن السمنة بتهمة الإساءة لهم. كانت محكمة جنح قسم الجيزة، أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
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المتهمون بخطف طفل في الإسكندرية: «طمعنا في الفدية»

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ضبط عاطل بحوزته 40 ألف قرص تامول في البحيرة (فيديو)

ضربات أمنية ناجحة، استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من القبض على "عاطل"، له معلومات جنائية مسجلة، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ، تخصص نشاطه فى مجال الاتجار بالأقراص المخدرة بكميات كبيرة، وترويجها على عملائه، مُتخذا من دائرة مركز شرطة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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