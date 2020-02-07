قرابة وفدية 2 مليون.. والد طفل بورسعيد يكشف كواليس اختطافه

والد كريم: تم اختطاف طفلي يوم 4 فبراير الساعة 10 مساءا.. والمتهمين طلبوا فدية 2 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه وبعد المساومة المبلغ وصل إلى 800 ألف جنيه
نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية 800 ألف جنيه، بعد تلقي قسم المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر 45 عاما، مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات، وتلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي مليوني جنيه. وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "لحام معادن" 30 عاما، ووالده "صياد" 51 عاما و"عامل بسوبر ماركت" 33 عاما، وللمتهمين الثلاثة معلومات جنائية.
التحريات توصلت إلى أن المتهم الأول متزوج من إحدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه، ليستغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته، حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.
عقب تقنين الإجراءات،
التحريات توصلت إلى أن المتهم الأول متزوج من إحدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه، ليستغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته، حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم, وبحوزة الأول مبلغ مالي ستمائة وعشرة ألف جنيه وبحوزة الثاني مبلغ مالي مائة وخمسون ألف جنيه، وبحوزة الثالث مبلغ مالي 40 ألف جنيه.
بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وأنهم استمروا في مراقبة تحركات المجني عليه ووالدته أكثر من مرة، وبتاريخ الواقعة توجه الأول والثاني مستقلين دراجة بخارية ملك الثاني وقاما بخطف الطفل من مكان الحادث وتوجها به إلى دائرة قسم الزهور وتقابلا مع المتهم الثالث الذي كان بانتظارهم بالسيارة ملكه، لإخفاء الطفل بها والتنقل بها في أماكن مختلفة لحين إنهاء مساومة والده والحصول على المبلغ المالي. وأرشدوا عن الدراجة البخارية والسيارة والهاتف المحمول المستخدمين فى الواقعة.
خالد الشابوري والد الطفل كريم، كشف في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، كواليس الواقعة، قائلا: "أنا ماكنتش أعرف المتهمين غير بعد القبض عليهمظ، واكتشفنا أن المتهم والمخطط للجريمة متزوج من واحدة على صلة قرابة بعائلة زوجتي من بعيد".
وأوضح والد الطفل: "كريم تم اختطافه يوم 4 فبراير حوالي الساعة 10 مساء.. كان عند بيت خال والدته ونزل يشتري حاجة من الصيدلية وكان المتهم بيراقبه ومتربص بيه بقاله شهرين، واستغل وجوده في الشارع وخطفه على الموتوسيكل وجري وكان معاه المتهم التاني".
وتابع: "توجهت في نفس اليوم لمديرية أمن بورسعيد، وطلبوا مني مجاراة مع المتهم في حالة الاتصال بي، حتى يتمكنوا من تحديد مكانه من خلال خطوط الهاتف، ويضبطوا المتهمين، وبالفعل اتصل بي المتهمين وطلبوا فدية 2 مليون مقابل إطلاق سراح نجلي، وكنت أقوم بإبلاغ المديرية وأرسل لهم أرقام هواتف المتهمين، وكان رجال الشرطة يتابعوني باستمرار".
وأضاف "المساومة على المبلغ وصلت إلى 800 ألف جنيه، وبالفعل سلمتهم المبلغ اللي طلبوه في مكان حدده المتهم، وقالي حط الفلوس وسيبها وامشي وهبعتلك الواد لحد البيت، وبعد نص ساعة من تسليمه المبلغ كريم رجع البيت، لأن المتهم ركبه تاكسي من المكان اللي كان مخطوف فيه وكان مغمي عنيه".
واستطرد والد الطفل "نجلي عمره 10 سنوات ويدرس في الصف الرابع الابتدائي لما رجع قالي المتهمين كانوا بيخلوني أنام في العربية وأدوله منوم"، مشيرا إلى أن مدة خطف نجله استمرت حوالي يوما، وأنه بعد حوالي 6 ساعات فقط من رجوعه تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة وإعادة مبلغ الفدية، موجهت الشكر لوزارة الداخلية وأمن بورسعيد ورجال المباحث على الأهتمام والجهد الذي بذلوه في عودة نجله.