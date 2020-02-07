مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: نتيجة الخمسة لن تتكرر

تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م

مدرب صن داونز

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه قادر على الفوز على الأهلي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مطالبًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" بداية من نصف نهائي المسابقة القارية. وتحدث موسيماني، في تصريحات نشرتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة، قائلًا: "كل مدرب يؤمن بقدرة فريقه على الفوز بالمباراة، لكن إذا تحدثنا عن مباراة 5-0 الشهيرة، فالأمر مختلف ولن تكون مواجهة هذا العام شبيهة بها، نستطيع أن نهزم الأهلي مجددا، لكن ليس 5-0، هذه نتيجة تحدث في العمر مرة واحدة".

وواصل مدرب صن داونز تصريحاته، قائلًا:"القرعة صعبة لأننا وقعنا ضد الأهلي نادي القرن، وبالتأكيد فريق قوي جد، الاهلي وصن داونز فريقان كبيران، الأهلي تاريخه أكبر لكن صن داونز كان أفضل منه في آخر 3 نسخ لدوري الأبطال". وانتقل للحديث عن تطبيق تقنية الفيديو، قائلًا: "نحتاج إلى التحسن وعدم ارتكاب نفس الأخطاء