رياضة

مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: نتيجة الخمسة لن تتكرر

تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٥ م
مدرب صن داونز
مدرب صن داونز
يرى بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أن فريقه قادر على الفوز على الأهلي، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مطالبًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتطبيق تقنية الفيديو الـ"VAR" بداية من نصف نهائي المسابقة القارية. وتحدث موسيماني، في تصريحات نشرتها صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة، قائلًا: "كل مدرب يؤمن بقدرة فريقه على الفوز بالمباراة، لكن إذا تحدثنا عن مباراة 5-0 الشهيرة، فالأمر مختلف ولن تكون مواجهة هذا العام شبيهة بها، نستطيع أن نهزم الأهلي مجددا، لكن ليس 5-0، هذه نتيجة تحدث في العمر مرة واحدة".
وواصل مدرب صن داونز تصريحاته، قائلًا:"القرعة صعبة لأننا وقعنا ضد الأهلي نادي القرن، وبالتأكيد فريق قوي جد، الاهلي وصن داونز فريقان كبيران، الأهلي تاريخه أكبر لكن صن داونز كان أفضل منه في آخر 3 نسخ لدوري الأبطال". وانتقل للحديث عن تطبيق تقنية الفيديو، قائلًا: "نحتاج إلى التحسن وعدم ارتكاب نفس الأخطاء
اقرأ المزيد
محمد صلاح - ساديو ماني

محمد صلاح يهنئ مانى بعد تتويجه بأفضل لاعب في أفريقيا

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي على تهنئة زميله بالفريق ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب أفريقيا لعام 2019 والتي تسلمها اليوم خلال الحفل الذي أقيم في سهل حشيش بمدينة الغردقة. ونشر صلاح صورة لساديو ماني وهو يحمل الجائزة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"وعلق عليها:"مبروك أخي". وتغيب عن حضور الحفل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الثنائي المرشح لجائزة أفضل لاعب مع السنغالي ساديو ماني.
ليفربول- ايفرتون

الاتحاد الإنجليزي عن تجسس ليفربول: لن نستكمل التحقيق

قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بإصدار بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله قراره النهائي، بشأن واقعة تجسس ليفربول على مانشستر سيتي. وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان نشرته شبكة "سكاي سبورتس": "نظر الاتحاد بعناية في الأدلة التي تلقاها في هذا الأمر، بما في ذلك المعلومات المقدمة من كلا الناديين المعنيين، وقرر عدم المضي في التحقيق". وأضاف البيان: "هذا بسبب العديد من العوامل، بما في ذلك تلك المخاوف والتسوية التي اتفق عليها الناديان".
كريستيانو- رونالدو

نجم البرتغال يعلن إعتزاله كرة القدم

أعلن اللاعب البرتغالي هوجو ألميدا تعليق حذائه واعتزال كرة القدم أمس الخميس، وكان اللاعب صاحب الـ35 عام ختم مشاروه في صفوف فريق أكاديميكا بدوري الدرجة الثانية البرتغالي . وأعلن ألميدا دخوله عالم التدريب في الفئات العمرية الصغرى بنادي أكاديميكا الذي اختتم فيه مسيرته. وصرّح ألميدا عن اعتزاله قائلًا: "سأكون ممتنا لهذا النادي وإدارته وجماهيره دوما، الآن تبدأ محطة جديدة في مسيرتي، إنه تحدٍ جديد أتمنى أن أساهم خلاله بخبرتي واحترافيتي ومسيرتي التي قضتها في مشوار كرة القدم ".
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلي-والمقاولون العرب (2)

التاريخ يقف مع الأهلي ضد صن داونز

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، مثلما حدث في نسخة البطولة الماضية، ومن المنتظر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وقبل مواجهة الفريقين، واجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي 6 مرات، حقق الفوز في ثلاث مرات وتعادل مرتين، وتعرض للخسارة مرة.
الزمالك- وطنطا (4)

تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك والترجي

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، في أحد الفنادق بالقاهرة، عن وقوع الزمالك مع نظيره الترجي التونسي، ومن المنتظر أن يخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس. وبعد إقامة القرعة، سيلعب الزمالك مع الترجي ثلاث مواجهات في 22 يومًا، حيث يلعب الفريقان بطولة السوبر الإفريقي، في الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، في مدينة الدوحة القطرية.
بيتسو- موسيماني -مدرب- صن- داونز

مدرب صن داونز عن مواجهة الأهلي: سيلعبون من أجل الثأر

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي يسعى للثأر من فريقه، بعد الهزيمة التي تعرض لها الأخير في لقاء الموسم الماضي، الذي أقيم ضمن مواجهات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتعرض الأهلي لخسارة قاسية، أمام نظيره صن داونز، بخماسية نظيفة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفي لقاء الإياب فاز الأحمر بهدف نظيف. وتحدث مدرب صن داونز في تصريحات صحفية، قائلًا:"مواجهة الأهلي صعبة للغاية، هم سيلعبون من أجل الثأر من هزيمة الموسم الماضي في الدور ذاته".
الاهلي-والهلال-السوداني (4)

مواجهة ثأرية للأهلي.. والزمالك يواجه حامل اللقب

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، وأقيمت القرعة مساء اليوم، الأربعاء، في أحد فنادق القاهرة. ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي على ملعبه أحد أيام 28، 29 فبراير أو 1 مارس، على أن يخوض مباراة الإياب خارج ملعبه أحد أيام 6، 7 أو 8 مارس، فيما يلعب الزمالك مباراة الذهاب على أرضه، على أن يخوض مواجهة الإياب في تونس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]