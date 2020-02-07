أحمد حلمي يغني «بنت الجيران» مع حسن شاكوش

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م

أحمد حلمي

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في بدايته: "يا جماعة أنا عايز أسمعكم صوتي، لأني قررت أغني"، وبدأ في غناء "بنت الجيران" ليتفاجأ متابعي حلمي أن الأغنية بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي يقف بجواره، ليداعبه حلمي: "إيه رأيك في صوتي؟" وسط حالة من الضحك.

وعلق حلمي، على الفيديو، بعد نشره على فيسبوك، قائلًا: "إيه رأيكم في صوتي اعذروني عندي شوية برد". وكان إيلون ماسك، خبير التكنولوجيا العالمي ومؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية الأشهر في العالم، ومُبتكر مشروع الإنترنت الفضائي إكس سبيبس، نشر عبر "تويتر" تغريدة شهدت تفاعلا كبيرا، عن قائمة أكثر 8 أغان استماعًا