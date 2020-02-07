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أحمد حلمي يغني «بنت الجيران» مع حسن شاكوش

تحرير:محمد أبو زيد ٠٧ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ م
أحمد حلمي
أحمد حلمي
نشر الفنان أحمد حلمي فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال في بدايته: "يا جماعة أنا عايز أسمعكم صوتي، لأني قررت أغني"، وبدأ في غناء "بنت الجيران" ليتفاجأ متابعي حلمي أن الأغنية بصوت المطرب الشعبي حسن شاكوش الذي يقف بجواره، ليداعبه حلمي: "إيه رأيك في صوتي؟" وسط حالة من الضحك.
وعلق حلمي، على الفيديو، بعد نشره على فيسبوك، قائلًا: "إيه رأيكم في صوتي اعذروني عندي شوية برد". وكان إيلون ماسك، خبير التكنولوجيا العالمي ومؤسس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية الأشهر في العالم، ومُبتكر مشروع الإنترنت الفضائي إكس سبيبس، نشر عبر "تويتر" تغريدة شهدت تفاعلا كبيرا، عن قائمة أكثر 8 أغان استماعًا
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«الله يسامحك» أحدث أغاني حكيم من ألبوم «الراجل الصح»

طرح المطرب الشعبي حكيم، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أغنية "الله يسامحك" ضمن أحدث ألبوماته "الراجل الصح"، والأغنية من كلمات أمل الطائر، وألحان حسام الدين مصطفى، وهانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، ونشر حكيم الأغنية الجديدة أيضا، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وعلق قائلا: "اسمعوا دلوقتى الله يسامحك حصريا على القناة الرسمية لحكيم على اليوتيوب".
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لطيفة تطرح أغنية «قلاب والطبع غلاب» على اليوتيوب

طرحت الفنانة لطيفة على قناة "يوتيوب"، أغنية جديدة "قلاب"، التي تقول كلماتها " قلاب والطبع غلاب.. قلاب وفي ثانية دحلاب". وقبل أيام طرحت "لطيفة" اغنية "ولا في الأحلام" من ضمن أغاني أحدث ألبومات النجمة لطيفة، الذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين. وروجت "لطيفة" لألبومها الجديد ونشرت صورة من بوسترات الألبوم علي حسابها الشخصي عبر إنستجرام، ونالالبوستر الدعائي استحسان جمهورها ومتابعيها.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يُحيي حفل غنائي ضخم في السعودية

يستعد الفنان عمرو دياب، بعد طرحه برومو «هيعيش يفتكرني»، لحفلًا غنائيًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الذي ترعاه الهيئة العامة للترفية، وذلك يوم الجمعة المقبلة. ونشر دياب صورة له عبر حسابة الشخصي «إنستجرام»، علق عليها قائلًا: «انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020»، وهو الحدث الذي ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضي. وطرح المطرب عمرو دياب، في وقت سابق من اليوم، أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرح أغانيه قريبا، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب".
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الكاتب-عبد-الرحيم-كمال

عبد الرحيم كمال يهاجم «زلزال» محمد رمضان ويدافع عن «خيال مآتة»

أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال، عن رفضه فكرة تصنيف الكاتب أو السيناريست بين التراجيدي والكوميدي، مؤكدا أن الكاتب الحقيقي يستطيع التنويع في مؤلفاته بين كل تلك الألوان، لافتا إلى أنه يتحمل مسئولية فيلم "خيال مآتة"، الذي قام ببطولته الفنان أحمد حلمي، معربا عن رضاه عن مستوى العمل، على الرغم من عدم تحقيقه الإيرادات المتوقعة من نجم بحجم حلمي، وأضاف خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، أنه أعاد كتابة الفيلم لأكثر من 7 مرات، ليظهر في الصورة النهائية كما شاهدها الجمهور، وأن هناك كثير من المشاهدين أعجبوا بالشخصية المختلفة التي لعبها حلمي، حتى وإن كانت مساحة الكوميديا ليست بالكبيرة.
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