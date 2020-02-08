الاتحاد الإفريقي في ورطة بسبب نهائي دوري الأبطال

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص

أحمد أحمد

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن النهائي سيقام من مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأفريقية بعدما كانت تقام بنظام الذهاب والإياب. صحيفة "المنتخب" المغربية، أفادت أن أحمد أحمد قرر إسناد النهائي لملعب مركب محمد الخامس عقب انسحاب ملعب استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة، وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد الأفريقي وتحديدًا من تونس وجنوب أفريقيا عبروا عن احتجاجهم لإقامة النهائي في المغرب.

وكشفت الصحيفة أن أحمد أحمد وعد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بإقامة نهائي النسخة الحالية في المغرب دون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية، وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاج جاء بسبب تحديد الملعب منذ دور ربع النهائي وهو ما يعطي أفضلية للثنائي الوداد والرجاء المغربيين.قرعة دوري الأبطال أسفرت عن مواجهات نارية

وكشفت الصحيفة أن أحمد أحمد وعد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بإقامة نهائي النسخة الحالية في المغرب دون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية، وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاج جاء بسبب تحديد الملعب منذ دور ربع النهائي وهو ما يعطي أفضلية للثنائي الوداد والرجاء المغربيين.



قرعة دوري الأبطال أسفرت عن مواجهات نارية في دور ربع النهائي، ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بصنداونز الجنوب أفريقي، في المقابل يلعب الزمالك أمام الترجي التونسي، ويواجه الوداد البيضاوي المغربي منافسه النجم الساحلي التونسي في ديربي عربي مغاربي، فيما سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي منافسه مازيمبي الكونغولي.



القرعة حددت أيضًا أطراف مباراتي نصف النهائي حيث سيواجه الأهلي وصنداونز الفائز من مباراة النجم والوداد، في المقابل يواجه الزمالك والترجي الفائز من لقاء الرجاء ومازيمبي.