رياضة

الاتحاد الإفريقي في ورطة بسبب نهائي دوري الأبطال

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ ص
أحمد أحمد
أحمد أحمد
ذكرت تقارير صحفية مغربية أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن النهائي سيقام من مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الأفريقية بعدما كانت تقام بنظام الذهاب والإياب. صحيفة "المنتخب" المغربية، أفادت أن أحمد أحمد قرر إسناد النهائي لملعب مركب محمد الخامس عقب انسحاب ملعب استاد القاهرة بسبب أعمال الصيانة، وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الاتحاد الأفريقي وتحديدًا من تونس وجنوب أفريقيا عبروا عن احتجاجهم لإقامة النهائي في المغرب.
وكشفت الصحيفة أن أحمد أحمد وعد رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع بإقامة نهائي النسخة الحالية في المغرب دون التشاور مع أعضاء اللجنة التنفيذية، وأوضحت الصحيفة أن الاحتجاج جاء بسبب تحديد الملعب منذ دور ربع النهائي وهو ما يعطي أفضلية للثنائي الوداد والرجاء المغربيين.قرعة دوري الأبطال أسفرت عن مواجهات نارية
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أحداث استاد الدفاع الجوي (3)

الذكرى الـ5.. حين تنتهي صيحات الأوفياء في ممر الموت

«كان باصص على الساعة وخايف الماتش يفوته، ماكنش يعرف إنه بيقرب معاد موته.. ضمه في حضنه وقاله في ودنه عندي وصية دي عهد عليك، خليني ذكرى تعيش.. كان آخر صوت افتح بنموت بيهز سكوت.. طار من الفرحة لقاها ألوف، فين نهايتها عينك ما تشوف.. قصاصهم جاي أحلف بيمين، وأخيرا راجعين، أتاريه كان كمين.. صباح الخير يا أم الشهيد كلنا ولادك يا بختك بابنك.. كنتم خير مشجعين، وأصبحت ذكراكم مع الخالدين، رحم الله العشرين» بتلك الكلمات ينعي مشجعو نادي الزمالك شُهداءهم وزملاءهم الذين عادوا في الأكفان أثر أحداث استاد الدفاع الجوي.
بيتسو موسيماني 4 (2)

موسيماني: أسلوبنا سر تفوقنا على الأندية المصرية

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه من المستحيل تكرار نتيجة الموسم الماضي أمام الأهلي مجددًا، لافتًا إلى أن المنافس يُعد صعبًا بسبب الأموال التي صرفت سواء على انتداب الصفقات الجديدة أو التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد". وقال مدرب صن داونز: "نواجه فريق القرن، ومواجهة الأهلي ليست بالسهلة، وبالطبع المنافس سيلعب هذه المباراة لتصحيح الخطأ بعد نتيجة الموسم الماضي، والأهلي منافس ثقيل، لكن سنحاول التفوق عليه".
رمضان صبحي (1)

الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي

كشف النادي الأهلي عن مستجدات حالة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن حالة اللاعب تحسنت واقتربت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.
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الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الهلال يخاطب كاف لتوضيح موقفه في مباراة الأهلي

أعلن نادي الهلال السوداني مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، لتوضيح موقف النادي بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020. وأوضح الهلال السوداني عبر خطابه للاتحاد الإفريقي أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير خلال اللقاء، علمًا بأن المباراة إنتهت بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليفشل الأزرق في التأهل لربع النهائي بمباراة شهدت أحداث شغب تسببت في إيقاف اللقاء 10 دقائق كاملة.
الاهلي- والهلال السوداني (4)

تعرف على حكم مباراة الأهلي والهلال السوداني

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أبلغ ناديه بحكم مباراته أمام نظيره الهلال السوداني، المقرر إقامتها في الأول من شهر فبراير، في السودان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة ناديه، قائلا: "كاف أبلغنا في خطاب رسمي بإسناد اللقاء للحكم المغربي رضوان جيد، الذي أدار مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء الأحد في إياب دور الثمانية للبطولة العربية".
الأهلي- والنجم (7)

الأهلي يفوز على النجم الساحلي في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وجاء هدف الأول الوحيد عن طريق جونيور أجايي. الفوز رفع رصيد الأهلي، إلى عشر نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق نقطة عن النجم الساحلي، والهلال التونسي، وفريق بلاتينيوم الزيمبابوي في المركز الأخير، بنقطة واحدة. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الهلال في مباراة الجولة الأخيرة بالسودان، بينما يستقبل النجم الساحلي مع بلاتينيوم في تونس.
الزمالك -ومازيمبي‎ (5)

رسميًا.. الزمالك إلى ربع نهائي دوري الأبطال

تعادل فريق زيسكو يونايتد الزامبي مع نظيره أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب الفريق الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 50 عن طريق كالينجو وتعادل أري بابيل لأول أغسطس في الدقيقة 69. بهذه النتيجة يحصد كل فريق نقطة واحدة ويرتفع رصيد كل منهما إلى 3 نقاط وبذلك يتأهل الزمالك رسميا إلى دور الـ8 بعد أن وصل رصيده إلى 8 نقاط فيما حصد مازيمبي بطاقة المركز الأول عن المجموعة.
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