رياضة

عبد الواحد السيد: الحضري الأفضل.. ولم أطلب رحيله

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٥ ص
عصام الحضري
عصام الحضري
صرح عبد الواحد السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، بأنه لم يطلب رحيل عصام الحضري حارس القلعة البيضاء السابق، عن النادي حين لعب للفريق، قائلًا أنه استقبل 7 أهداف في 3 مباريات، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "الزمالك". وقال عبد الواحد السيد: "عصام الحضري استقبل 7 أهداف في 3 مباريات مع الزمالك خلال الفترة التي لعبها، وأنا لم أتسبب في رحيله عن النادي، وجمهور الزمالك ذكي للغاية، ويعلم من هو اللاعب الذي يحبهم، ومن (مدعي) لذلك الجمهور كان يحبني وهذا شرف لي، لكني لم اتسبب في رحيل أي لاعب".
وأوضح قائد الزمالك السابق، بأنه دائمًا ما شعر بالثقة من أنه لن يكون بديلًا مع الفريق، مضيفًا: "كنت على ثقة دائمًا أنني طوال تواجدي في الزمالك سأكون الحارس الأساسي، حتى في أخر مواسمي قدمت أداء جيد إلا عدد قليل من المباريات".وواصل عبد الواحد السيد: "حسام حسن (المدير الفني للزمالك آنذاك) هو من جلب عصام
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