جريمة عمرها شهرين.. سر العثور على جثن مُسن متحللة

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

جثة

كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم غموض العثور على جثة مسن متحللة في منزله ببني سويف، وتبين أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه، حيث جاءت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز بني سويف من (عامل 39 سنة) بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بعقار مجاور لمسكنه، فانتقل مفتشو قطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة مالكها (كهربائي 66 سنة) وله محل إقامة آخر بدائرة مركز الواسطى، جالسا على أريكة بكامل ملابسه، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، مع ملاحظة سلامة جميع محتويات الشقة ومنافذها.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (نجار مسلح 30 سنة)، والسابق اتهامه في قضيتي "سلاح أبيض"، ومُقيم بدائرة قسم بني سويف.عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وأقر

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (نجار مسلح 30 سنة)، والسابق اتهامه في قضيتي "سلاح أبيض"، ومُقيم بدائرة قسم بني سويف.



عقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة تفصيليا، مشيرا إلى أن علاقة صداقة كانت تجمع بينه وبين الضحية، وأقرضه مبلغ 2000 جنيه، وتهرب الأخير من سدادها.



بتاريخ 24/1/2020، توجه لمنزله وطالبه بتسديد المبلغ، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها بلف كوفية كان يرتديها المجني عليه حول رقبته، فأودى بحياته.



وعقب ذلك استولى على هاتفه المحمول وهرب، جرى بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه.



