خناقة بعد درس خصوصي.. كواليس فيديو «راجح الجيزة»

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

مشاجرة - أرشيفية

مقطع فيديو قصير تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وشهد رواجا عبر منصات السوشيال ميديا لاسيما (فيسبوك - تويتر) تحت عنوان (عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد فى الجيزة) يُظهر اعتداء مجموعة من الصبية على آخر بواسطة أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته برجروح متفرقة بالجسم، وذلك عقب انتهاء حضورهم "درس خصوصي" بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط مطالبات بسرعة ضبط هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى النيابة العامة تحقيقا لمبدأ الردع العام الذي تتبناه وزارة الداخلية.

وزارة الداخلية أصدرت بيانا صحافيا كشفت خلاله عن ملابسات الفيديو، إذ تبين بالفحص أنه بتاريخ 14 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام مجموعة من الطلبة بالتعدى على نجله "طالب بالصف الأول الثانوى" أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة القسم،

وزارة الداخلية أصدرت بيانا صحافيا كشفت خلاله عن ملابسات الفيديو، إذ تبين بالفحص أنه بتاريخ 14 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام مجموعة من الطلبة بالتعدى على نجله "طالب بالصف الأول الثانوى" أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة القسم، محدثين إصابته بجرح باليد.



وانتقلت على الفور قوة أمنية من القسم، وتم ضبط المشكو فى حقهم (أربعة طلاب، أحدهم مصاب بجرح فى الرقبة إثر تعدى نجل المُبلغ عليه بسلاح أبيض "كتر").



وتبين أن جميعهم زملاء بذات المدرسة وعقب انتهاء الدرس التعليمى، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى وإحداث الإصابات المُشار إليها. وبعرضهم على نيابة الطفل والأسرة قررت إخلاء سبيلهم.



