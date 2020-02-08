جريمة

خناقة بعد درس خصوصي.. كواليس فيديو «راجح الجيزة»

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
مقطع فيديو قصير تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وشهد رواجا عبر منصات السوشيال ميديا لاسيما (فيسبوك - تويتر) تحت عنوان (عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد فى الجيزة) يُظهر اعتداء مجموعة من الصبية على آخر بواسطة أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته برجروح متفرقة بالجسم، وذلك عقب انتهاء حضورهم "درس خصوصي" بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط مطالبات بسرعة ضبط هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى النيابة العامة تحقيقا لمبدأ الردع العام الذي تتبناه وزارة الداخلية.
وزارة الداخلية أصدرت بيانا صحافيا كشفت خلاله عن ملابسات الفيديو، إذ تبين بالفحص أنه بتاريخ 14 يناير الماضى تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين (مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قيام مجموعة من الطلبة بالتعدى على نجله "طالب بالصف الأول الثانوى" أمام أحد المراكز التعليمية بدائرة القسم،
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بانجو (3)

ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة عنصرين إجراميين في السويس

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها، وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمان فى ذلك سيارتين وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما عاطل له معلومات جنائية وسائق.
مخدر-الحشيش (2)

الحشيش في الميكروباص.. ضبط 240 طربة في «كمين المنيا»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية بالمنيا؛ لاتجاره وآخرين في المواد المخدرة وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، عاطلين) يقيمون مركز دشنا محافظة قنا.
جثه-في-ارض-زراعيه (7)

جريمة عمرها شهرين.. سر العثور على جثن مُسن متحللة

كشف ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم غموض العثور على جثة مسن متحللة في منزله ببني سويف، وتبين أن نجارا قتله بسبب 2000 جنيه، حيث جاءت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز بني سويف من (عامل 39 سنة) بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بعقار مجاور لمسكنه، فانتقل مفتشو قطاع الأمن العام إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة مالكها (كهربائي 66 سنة) وله محل إقامة آخر بدائرة مركز الواسطى، جالسا على أريكة بكامل ملابسه، ولا توجد بها إصابات ظاهرية، مع ملاحظة سلامة جميع محتويات الشقة ومنافذها.
طفل- بورسعيد

قرابة وفدية 2 مليون.. والد طفل بورسعيد يكشف كواليس اختطافه

نجح قطاع الأمن العام في ضبط المتهمين باختطاف طفل ببورسعيد والحصول من والده على فدية 800 ألف جنيه، بعد تلقي قسم المناخ بمديرية أمن بورسعيد، بلاغا من تاجر 45 عاما، مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات، وتلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي مليوني جنيه. وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "لحام معادن" 30 عاما، ووالده "صياد" 51 عاما و"عامل بسوبر ماركت" 33 عاما، وللمتهمين الثلاثة معلومات جنائية.
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جثة (3)

«خناقة وجثة ورصاصة».. كواليس مقتل عامل كارتة بالعياط

مشاجرة وقعت بين عامل جمع الكارتة في موقف سيارات بالعياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم على أولوية تحميل الركاب، انتهت بمقتل "عامل الكارتة" بطلق ناري في الوجه، سقط على إثرها قتيلا في الحال. اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، يفيد بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفي بموقف العياط القبلي. قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ وتبين من التحقيقات، أن خلافا نشب بين شقيقين توأم، عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي، وبين سائق.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 3 من تجار الكيف في حملة مكبرة بإمبابة

واصلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة جهودها ممثلة في إدارة البحث الجانئي بقيادة اللواء محمود السبيلي ونائبيه اللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مروجى ومتجرى المواد المخدرة تنفيذا لتويجهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستراتيجية الوزارة التي تستهدف تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشرطي الفعال من خلال الحملات المستمرة والدوريات الأمنية (ثابتة - متحركة).
المتهمين (3)

«إحنا ملوك التصدير»..حيلة زوجين للنصب على رجل أعمال

أوقعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير قطاع الأمن العام بأحد الأشخاص وزوجته كونا عصابة للنصب والاحتيال على رجل أعمال يحمل جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على أمواله بزعم تصدير بضائع له بعد بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتعرض رجل أعمال ومالك شركة لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على أموال طائلة منه من قبل مندوب مبيعات بإحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، وزوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية يقيمان بمحافظة القاهرة.
سرقة

ضبط عصابة لسرقة المساكن بالشيخ زايد: «مبنسرقش غلابة»

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية، والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة وفق السياسة الموضوعة والاستراتيجية التي وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي ترجمها ضباط إدارة البحث الجنائي بمجيرية أمن الجيزة بنجاحهم في الإيقاع بتشكيل عصابي يضم عاطلين اثنين يحملان جنسية دولة عربية، تخخص نشاطهما الإجرامي في سرقة الوحدات السكنية وتحديدا التجمعات السكنية الراقية بمدينة الشيخ زايد.
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