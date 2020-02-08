مرتضى منصور يحيل كريم حسن شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٥٤ ص

مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناة الزمالك، إحالة كريم حسن شحاتة مقدم برنامج "زملكاوي" للتحقيق، بسبب مداخلة مع المحلل التحكيمي أحمد الشناوي بشأن هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز، الذي أثار جدلًا واسعًا بعدما جاء من ضربة ركنية لعبت سريعًا. وحقق فريق الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز، بهدفين لهدف، على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، سجل علي جبر هدف التقدم لأصحاب الأرض، وقلص أليو بادجي، الفارق للأحمر، قبل أن يخطف أليو ديانج هدف الفوز للضيوف.

وقال الموقع الرسمي للزمالك: "قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، والزمالك ليس له علاقه بها".وتابع الموقع الرسمي للزمالك:

وقال الموقع الرسمي للزمالك: "قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة قناه الزمالك احالة كريم حسن شحاته مذيع برنامج زملكاوي للتحقيق بسبب استضافته للشناوي والدفاع عن هدف الأهلي الثاني فى مرمي بيراميدز واقحام نادي الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، والزمالك ليس له علاقه بها".



وتابع الموقع الرسمي للزمالك: "واعتذر أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة عن الظهور في البرنامج اعتراضا على ما قاله كريم شحاتة لأنها قناة الزمالك، وليس قناة الأهلي مع الاحترام للنادى الأهلى".



الفوز رفع رصيد فريق الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، إلى 39 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، في المقابل تجمد رصيد فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي شاشيتش، عند 26 نقطة في المركز الخامس.

