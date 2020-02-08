سامح شكري ووزير خارجية الصين يبحثان أهمية التعاون في مكافحة «كورونا»

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٠٩ ص

سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أهمية التعاون الثنائي في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وقال شكري في اتصال هاتفي أمس مع وانغ وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، إن مصر تدعم بقوة جهود الصين في مكافحة التفشي وتقف على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة ضمن قدراتها، مشيرا إلى أن مصر تعتقد أن الصين ستحقق في نهاية المطاف انتصارا ساحقا على الوباء. وأضاف شكري أن الدول الإفريقية ستقف دائما بقوة إلى جانب الصين في مواجهة المصاعب.

من جانبه، قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" إن الصين والدول الأفريقية أصدقاء جيدون وأشقاء طيبون يثقون ويدعمون بعضهم البعض، وإن الصين أخذت زمام المبادرة لمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة وباء الإيبولا في الماضي، وهو ما كتب فصلا جديدا للصداقة والتعاون بين الصين وإفريقيا.وأضاف أن الدول