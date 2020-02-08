سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 723 حالة وفاة و34598 إصابة

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
كورونا
كورونا
سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس. وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو. وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.
وبنهاية يوم الجمعة تم الإبلاغ عن 26 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بما في ذلك وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16 حالة في تايوان.من جانبها، أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم أنه تمت مزامنة تسلسل الجينوم لخمس سلالات من فيروس كورونا الجديد (2019-إن سي أو في) من
اقرأ المزيد
كورونا 2

بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالى المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
مهاتير-محمد

مهاتير محمد: خطة ترامب للسلام غير مقبولة على الإطلاق

أعرب رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، عن رفضه التام لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، محذرا من عواقبها المحتملة، بحسب "روسيا اليوم". ووصف مهاتير، وهو أكبر زعيم دولة سنا على مستوى العالم (94 عاما)، أثناء المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في كوالالمبور اليوم السبت، خطة السلام الأمريكية بأنها "غير مقبولة إطلاقا" و"غير عادلة للغاية"، مشددا على أن "صفقة القرن" تقضي بتسليم مدينة القدس "على طبق من فضة" إلى إسرائيل، مع التجاهل التام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
الشرطة التركية

وفاة أكثر من 180 روسيا عام 2019 بمنتجعات البحر المتوسط التركية

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن أكثر من 150 مواطنا روسيا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية ، بجانب 31 مواطنا آخر في منطقة إسطنبول. وقال يرخوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصاً في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
كورونا

وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
كورونا

الصين: نحتاج أقنعة واقية عاجلا بسبب تفشي كورونا

قالت الصين، اليوم الإثنين، إنها بحاجة ملحة لأقنعة طبية واقية، وذلك بعد وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 362، وارتفاع إجمالي عدد المصابين به في سائر أنحاء الصين إلى ما لا يقل عن 17 ألفا و238 مصابا. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانج، في إيجاز صحفي: "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات ونظارات وقاية"، وذلك حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وانتقدت بكين، في وقت سابق اليوم، واشنطن لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا، واتهمت الولايات المتحدة بـ"إثارة الذعر ونشره".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]