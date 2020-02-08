أتربة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس اليوم

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:١٨ ص

طقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء. وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، فتكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من 1.8 إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:القاهرة 10 16شبين الكوم 09 15طنطا 09 15دمنهور