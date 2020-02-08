وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن: شكرًا سيادة الرئيس

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٢٨ ص

وزير الأوقاف

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المسابقة العالمية للقرآن الكريم، والتي انطلقت فعالياتها اليوم السبت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن المسابقة تشهد هذا العام مشاركة دولية غير مسبوقة، وفعاليات تثقيفية مصاحبة.

وقال جمعة في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية للمسابقة والتي شارك فيها الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب