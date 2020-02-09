سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«النجف» تنزف.. وقمع المتظاهرين في العراق لا ينتهي

لا تزال أصحاب القبعات الزرقاء الموالية للتيار الصدري تحاول قمع المتظاهرين بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل الحكومة المقبلة.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٠٠ ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
تصاعدت الأحداث في العراق بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مدينتا النجف وكربلاء نتيجة الاشتباكات التي وقعت بين العناصر الموالية لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الممثلة فيما يطلق عليهم "أصحاب القبعات الزرقاء" والمتظاهرين الرافضين لاختيار محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة. وشهدت النجف مساء الأربعاء "أحداثا دامية"، أسفرت عن مقتل 8 متظاهرين، إثر هجوم لأنصار التيار الصدري في ساحة الاعتصام بالنجف، وأحكم أصحاب "القبعات الزرقاء" سيطرتهم على الساحة بعد انسحاب المتظاهرين منها، وخلف إطلاق النار أيضا إصابة أكثر من 150 متظاهر.
كما جرى حرق بناية مديرية الماء القريبة من ساحة الصدرين وسط النجف، إلى جانب حرق مخيم معتصمين في الساحة نفسها. وفي كربلاء أيضا، اقتحم أتباع التيار الصدري، الخميس، ساحة الاعتصام، وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم منصة الاعتصام الرئيسية، مما أدى لإصابة أكثر من 10 متظاهرين، وكشفت مصادر مطلعة أن أتباع
اقرأ المزيد
الجيش-التركى

إرسال مزيد من التعزيزات العسكرية التركية إلى إدلب

أرسل الجيش التركي، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التي أنشأها داخل محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وتوجهت القافلة من ريحانلي نحو نقاط المراقبة داخل إدلب، وسط إجراءات أمنية مشددة، وهي تضم دبابات ومدرعات وذخائر. وعزز الجيش التركي على مدى الأسبوع الماضي وجوده العسكري في إدلب، وذلك بعد حادث مقتل جنود أتراك في المنطقة. وأمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجيش السوري، حتى نهاية شهر فبراير الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية الـ12، التي تم إنشاؤها في منطقة خفض التصعيد.
ادلب2

بعد تقدم جيش الأسد.. من يحدد مصير إدلب؟

لا يزال النظام السوري يواصل هجمات منتظمة على محافظة إدلب السورية ومحيطها، والتي تسيطر عليها المعارضة، والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما نتج عن تلك الهجمات تشريد عشرات الآلاف. وخلال الساعات الماضية، حقق النظام السوري مزيداً من التقدم على جبهات إدلب، وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن قرى معدودة تتبقى لقوات النظام للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بطريق M5 ، فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام.
الحرب-في-اليمن (2)

مقتل 15 حوثيا خلال مواجهات مع التحالف العربي والجيش اليمني

أفادت مصادر يمنية اليوم الجمعة، بمقتل 15 حوثيا بينهم 6 قيادات تلقوا تدريبات سابقا في إيران إثر ضربات جوية نفذها طيران التحالف العربي، استهدفت مواقعهم في منطقة المحزمات بمحافظة الجوف. ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية عن تلك المصادر القول إن التحالف استهدف عربة مدرعة كانت تقل عددا من قيادات من المليشيات الحوثية ممن تلقوا تدريبهم في إيران، وهم من مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وهم: إياد يحي الأحمد العياني، ونصار سلمان أحمد الحماس، وعلي يحيى علي مفرح العياني، ومحمد أحمد رافع العياني، وصادق صالح مفرح العياني.
الجيش-السورى

جيش سوريا: تركيا دخلت بغطاء إسرائيلي لحماية الإرهاب

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، أن رتلا عسكريا تركيا يضم عددا من الآليات والمدرعات، دخل اليوم الخميس، الأراضي السورية من منطقة أوغلينار، مشيرة إلى أن ذلك يحدث بتزامن فاضح وبغطاء من العدوان الجوي الإسرائيلي. وأكدت القيادة العامة، أن الرتل العسكري التركي انتشر على خط بين بلدات (بنش - معرة) (مصرين - تفتناز)، بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم "جبهة النصرة"، وعرقلة تقدم الجيش السوري، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتجاجات العراق

القبعات الزرقاء في العراق من حماية المتظاهرين لقمعهم

منذ انطلاق حراك العراق في أكتوبر الماضي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر داعم رئيسي لهذه الحراك، إلا أن موقفه تبدل بعد تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية وهو الشخصية التي رفضها الشارع العراقي على عكس التيار الصدري الذي رحب بهذا التكليف. جاء رفض المتظاهرين لتكليف علاوي باعتباره قريباً جداً من النخبة الحاكمة، في حين رحب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتكليفه، داعياً المتظاهرين إلى وقف قطع الطرقات والجسور، وقام أنصار الصدر بالتصدي للمتظاهرين.
نفجير في العراق

مقتل شخصين وإصابة 18 أخرين في إطلاق نار بالعراق

أكد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، مقتل اثنين وإصابة 18 في هجوم شنه مجهولون على المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية، مشيرا إلى أن 9 مصابين، بينهم حالات خطيرة في أحداث ساحات التظاهر ببغداد. وبعد إحراق خيامهم من قبل مجهولين، أعاد المتظاهرون نصب خيام جديدة للاعتصام في ساحة الحبوبي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وكانت مصادر طبية قد أفادت بسقوط قتيلين من المتظاهرين، أمس الأحد، في ساحة الوثبة قرب ساحة التحرير في بغداد خلال تجدد المواجهات مع قوات الأمن، وفقًا لما ذكرته العربية.
احتجاجات العراق

إصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بالعراق

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء العراقية، مساء اليوم الأحد، بإصابة أكثر من 70 متظاهرا في اشتباكات بحي البلدية. وفي المحافظة نفسها، يشهد حاليا شارع دائرة الصحة بحي النقيب، وسط كربلاء، اشتباكات ومصادمات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين. وأطلقت القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، كما اعتقلت العديد من المتظاهرين، وفق ما ذكرت مصادر محلية. وعلى صعيد آخر، شهدت مختلف المحافظات العراقية، الأحد، احتجاجات عارمة تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.
تظاهرات العراق

اشتباكات بالرصاص والغاز في العراق.. ووقوع مصابين

أصيب محتجون عراقيون بجروح، مساء اليوم السبت، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في كربلاء، استخدمت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، إذ قالت مصادر، إن اشتباكات وقعت بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، مشيرة إلى أن القوات الأمنية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى لسقوط مصابين قرب بناية نقابة المعلمين، مضيفة أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع لنقل الجرحى، مؤكدة أن محتجين يقطعون عددا من الطرق الرئيسية والتجارية الرئيسية في مدينة النجف، وفقًا لسكاي نيوز.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]