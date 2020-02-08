رياضة

اتحاد الكرة: حالة واحدة لتأجيل مباراة القمة

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك التي من المقرر أن تقام 24 من الشهر الجاري في موعدها، لافتًا إلى أن تأجيل أي مباراة في الدوري يعود لقرار من الأمن. وأضاف: "تأجيل أي مباراة في الدوري مرفوض؛ لأنه يفسد جدول المسابقة بأكمله خاصة أن الأندية تخوض العديد من البطولات خلال هذا الموسم سواء المسابقات القارية أو العربية بجانب كأس مصر، ولا يوجد سبب لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، المباراة في موعدها، كيف يتم تأجيل مباراة وهي مؤجلة من الأسبوع الرابع، لكن تأجيل أي مباراة ليس بقرار من الاتحاد المصري، إنما من الأمن".
وعن تأجيل مباريات للأهلي والزمالك من أجل دعمهما قبل الاستحقاقات المقبلة في إفريقيا، رد فضل قائلا: "الأهلي والزمالك سبق أن حصلا على الدعم في البطولات الإفريقية، لكن لنرى مثلا ليفربول عندما خسر من برشلونة (3- 0) هل طلب أحد تأجيل مباراتهما لدعمهما بعد الخسارة؟ ولو أردنا نجاح صناعة الكرة في مصر لابد من
اقرأ المزيد
أحداث استاد الدفاع الجوي (3)

الذكرى الـ5.. حين تنتهي صيحات الأوفياء في ممر الموت

«كان باصص على الساعة وخايف الماتش يفوته، ماكنش يعرف إنه بيقرب معاد موته.. ضمه في حضنه وقاله في ودنه عندي وصية دي عهد عليك، خليني ذكرى تعيش.. كان آخر صوت افتح بنموت بيهز سكوت.. طار من الفرحة لقاها ألوف، فين نهايتها عينك ما تشوف.. قصاصهم جاي أحلف بيمين، وأخيرا راجعين، أتاريه كان كمين.. صباح الخير يا أم الشهيد كلنا ولادك يا بختك بابنك.. كنتم خير مشجعين، وأصبحت ذكراكم مع الخالدين، رحم الله العشرين» بتلك الكلمات ينعي مشجعو نادي الزمالك شُهداءهم وزملاءهم الذين عادوا في الأكفان أثر أحداث استاد الدفاع الجوي.
بيتسو موسيماني 4 (2)

موسيماني: أسلوبنا سر تفوقنا على الأندية المصرية

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه من المستحيل تكرار نتيجة الموسم الماضي أمام الأهلي مجددًا، لافتًا إلى أن المنافس يُعد صعبًا بسبب الأموال التي صرفت سواء على انتداب الصفقات الجديدة أو التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد". وقال مدرب صن داونز: "نواجه فريق القرن، ومواجهة الأهلي ليست بالسهلة، وبالطبع المنافس سيلعب هذه المباراة لتصحيح الخطأ بعد نتيجة الموسم الماضي، والأهلي منافس ثقيل، لكن سنحاول التفوق عليه".
رمضان صبحي (1)

الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي

كشف النادي الأهلي عن مستجدات حالة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن حالة اللاعب تحسنت واقتربت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
استاد-القاهرة‎ (5)

اتحاد الكرة: لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عدم إبلاغه بإغلاق ملعب استاد القاهرة، مشيرًا إلى عدم وجود نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد". وقال العطار: "لم يتم إبلاغنا بإغلاق استاد القاهرة للإصلاح أو نقل مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية لبرج العرب، وسمعت عن الأمر فقط عبر المواقع لكن لم يصلنا أي إخطار رسمي، ولن نتحدث عن البدائل أو الحلول إذا تم إغلاق استاد القاهرة للصيانة، لكل مقام مقال".
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

الجنايني يكشف كواليس تأجيل مباريات الأهلي والزمالك

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، أن هناك ظروف قهرية أدت لتأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والدوري، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، لبرنامج "اللعيب". وقال رئيس اللجنة المؤقتة للجبلاية: "اللوائح والقوانين سوف يتم تطبيقها على الجميع، قوي أو ضعيف، هذا الأمر بالتأكيد لا يمكن أن يتسبب في حزن أي شخص، ومنذ بداية الموسم، تحدثنا عن عدم تأجيل أي مباراة إلا بسبب المباريات الأفريقية أو الظروف الأمنية".
مؤتمر-احمد-مجاهد-اتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن (1)

أحمد مجاهد: لا يوجد تكافؤ بين أبو ريدة وشوبير

أكد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة حُسمت من حيث مقعد الرئاسة حيث سينجح هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، في الفوز بالتزكية حتى في حال ترشح أحمد شوبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته عبر شاشة "صدى البلد". وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق: "هاني أبو ريدة سيفوز بالتذكية، وفي حال دخول أحمد شوبير على مقعد الرئاسة سيفوز أيضًا أبو ريدة لا يوجد تكافؤ بين الطرفين، وأحمد شوبير على رأسي داخل الملعب، لكن لن يكون منافسًا قويًا ضد أبو ريدة".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

اتحاد الكرة يعلن تفاصيل موقعة السوبر

وجه محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ولشركة برزنتيشن على مساندة "للجبلاية" في تنظيم السوبر المصري، حيث يلتقي الأهلي والزمالك في السوبر يوم 20 فبراير المقبل بالإمارات، وعقد اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيع عقود السوبر، بأحد الفنادق بالقاهرة. وأضاف فضل في المؤتمر الصحفي أنه اختار ملعب محمد بن زايد والذى يسع إلى 37 ألف متفرج لاستضافة اللقاء، مشيرا إلى أنه من أفضل الملاعب في العالم، وأكد فضل تطبيق تقنية الفيديو في المباراة مشيرا إلى إقامة احتفالية خاصة بالسوبر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]