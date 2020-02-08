اتحاد الكرة: حالة واحدة لتأجيل مباراة القمة

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٢٨ م

الأهلي والزمالك

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك التي من المقرر أن تقام 24 من الشهر الجاري في موعدها، لافتًا إلى أن تأجيل أي مباراة في الدوري يعود لقرار من الأمن. وأضاف: "تأجيل أي مباراة في الدوري مرفوض؛ لأنه يفسد جدول المسابقة بأكمله خاصة أن الأندية تخوض العديد من البطولات خلال هذا الموسم سواء المسابقات القارية أو العربية بجانب كأس مصر، ولا يوجد سبب لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، المباراة في موعدها، كيف يتم تأجيل مباراة وهي مؤجلة من الأسبوع الرابع، لكن تأجيل أي مباراة ليس بقرار من الاتحاد المصري، إنما من الأمن".

وعن تأجيل مباريات للأهلي والزمالك من أجل دعمهما قبل الاستحقاقات المقبلة في إفريقيا، رد فضل قائلا: "الأهلي والزمالك سبق أن حصلا على الدعم في البطولات الإفريقية، لكن لنرى مثلا ليفربول عندما خسر من برشلونة (3- 0) هل طلب أحد تأجيل مباراتهما لدعمهما بعد الخسارة؟ ولو أردنا نجاح صناعة الكرة في مصر لابد من