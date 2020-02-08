رياضة

الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
كشف النادي الأهلي عن مستجدات حالة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن حالة اللاعب تحسنت واقتربت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.
من جهة أخرى، أدى لاعبو فريق الأهلي تدريبهم الصباحي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، وتخللها شرح بالفيديو لنقاط قوة وضعف الفريق العسكري. وحصل الجهاز الفني للأحمر على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة، أمام أندية إف سي مصر والاتحاد والإسماعيلي وحرس الحدود والمقاصة ووادي دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف
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أحداث استاد الدفاع الجوي (3)

الذكرى الـ5.. حين تنتهي صيحات الأوفياء في ممر الموت

«كان باصص على الساعة وخايف الماتش يفوته، ماكنش يعرف إنه بيقرب معاد موته.. ضمه في حضنه وقاله في ودنه عندي وصية دي عهد عليك، خليني ذكرى تعيش.. كان آخر صوت افتح بنموت بيهز سكوت.. طار من الفرحة لقاها ألوف، فين نهايتها عينك ما تشوف.. قصاصهم جاي أحلف بيمين، وأخيرا راجعين، أتاريه كان كمين.. صباح الخير يا أم الشهيد كلنا ولادك يا بختك بابنك.. كنتم خير مشجعين، وأصبحت ذكراكم مع الخالدين، رحم الله العشرين» بتلك الكلمات ينعي مشجعو نادي الزمالك شُهداءهم وزملاءهم الذين عادوا في الأكفان أثر أحداث استاد الدفاع الجوي.
بيتسو موسيماني 4 (2)

موسيماني: أسلوبنا سر تفوقنا على الأندية المصرية

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه من المستحيل تكرار نتيجة الموسم الماضي أمام الأهلي مجددًا، لافتًا إلى أن المنافس يُعد صعبًا بسبب الأموال التي صرفت سواء على انتداب الصفقات الجديدة أو التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد". وقال مدرب صن داونز: "نواجه فريق القرن، ومواجهة الأهلي ليست بالسهلة، وبالطبع المنافس سيلعب هذه المباراة لتصحيح الخطأ بعد نتيجة الموسم الماضي، والأهلي منافس ثقيل، لكن سنحاول التفوق عليه".
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (3)

اتحاد الكرة: حالة واحدة لتأجيل مباراة القمة

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك التي من المقرر أن تقام 24 من الشهر الجاري في موعدها، لافتًا إلى أن تأجيل أي مباراة في الدوري يعود لقرار من الأمن. وأضاف: "تأجيل أي مباراة في الدوري مرفوض؛ لأنه يفسد جدول المسابقة بأكمله خاصة أن الأندية تخوض العديد من البطولات خلال هذا الموسم سواء المسابقات القارية أو العربية بجانب كأس مصر، ولا يوجد سبب لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك، المباراة في موعدها، كيف يتم تأجيل مباراة وهي مؤجلة من الأسبوع الرابع، لكن تأجيل أي مباراة ليس بقرار من الاتحاد المصري، إنما من الأمن".
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كادو

كادو لاعب الإسماعيلى الجديد يظهر أمام الزمالك

اقترب اللاعب الأوغندي باتريك كادو، من الظهور لأول مرة بقميص الإسماعيلي، أمام الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز. وتعاقد الإسماعيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية مع باتريك كادو قادمًا من فريق نهضة بركان المغربي، وقرر ديديه جوميز المدير الفني للدراويش تواجد اللاعب في القائمة المبدئية استعدادًا لمواجهة الزمالك، ومن المتوقع استمرار اللاعب في القائمة النهائية.
الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (2)

طلائع الجيش يكتسح نادي مصر في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، فوزًا كبيرًا على نظيره نادي مصر، بقيادة عبد الناصر محمد، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد «جهاز الرياضة العسكري»، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الطلائع رصيده إلى 15 نقطة ويرتقي إلى المركز الثالث عشر، في المقابل تجمد رصيد نادي مصر عند 11 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب المسابقة المحلية، وشهدت المواجهة مشاركة عمار حمدي الوافد إلى الفريق العسكري.
الاهلي-والهلال-السوداني (3)

الكاف يعلن قرارات مباراة الأهلي والهلال

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن اعتماد نتيجة مباراة الأهلي ونظيره الهلال السوداني، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لمثله. وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، أحداث شغب من جانب جماهير فريق الهلال، مما اضطر الحكم المغربي رضوان جيد، إيقاف المباراة لمدة زادت على عشر دقائق، بعدما اقتحمت بعض الجماهير الملعب.
الأهلي - أسوان (5)

أسوان يفوز على حرس الحدود في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان فوزًا ثمينًا على نظيره حرس الحدود، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. الفوز رفع رصيد أسوان إلى 12 نقطة، ويرتقي إلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب البطولة، بعدما كان في المركز الأخير، في المقابل تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطة عن سموحة، الذي يحتل المركز الثامن.
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