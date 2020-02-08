الأهلي يوضح آخر مستجدات إصابة رمضان صبحي

تحرير:علي الزيني ٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ م

رمضان صبحي

كشف النادي الأهلي عن مستجدات حالة إصابة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وحسب الموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن حالة اللاعب تحسنت واقتربت جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة. ويخضع رمضان صبحي لفحص طبي جديد عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، من أجل الاطمئنان على جاهزيته للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية. وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، قد أكد أن رمضان صبحي سيكون جاهزًا في موعد أقصاه الثالث عشر من فبراير الجاري.

من جهة أخرى، أدى لاعبو فريق الأهلي تدريبهم الصباحي، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، وتخللها شرح بالفيديو لنقاط قوة وضعف الفريق العسكري. وحصل الجهاز الفني للأحمر على عدة تسجيلات لمواجهات طلائع الجيش الأخيرة، أمام أندية إف سي مصر والاتحاد والإسماعيلي وحرس الحدود والمقاصة ووادي دجلة؛ لتحديد نقاط القوة والضعف