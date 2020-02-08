موسيماني: أسلوبنا سر تفوقنا على الأندية المصرية

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ م

بيتسو موسيماني

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، إنه من المستحيل تكرار نتيجة الموسم الماضي أمام الأهلي مجددًا، لافتًا إلى أن المنافس يُعد صعبًا بسبب الأموال التي صرفت سواء على انتداب الصفقات الجديدة أو التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد". وقال مدرب صن داونز: "نواجه فريق القرن، ومواجهة الأهلي ليست بالسهلة، وبالطبع المنافس سيلعب هذه المباراة لتصحيح الخطأ بعد نتيجة الموسم الماضي، والأهلي منافس ثقيل، لكن سنحاول التفوق عليه".

وعن قدرة فريقه في الفوز على الأهلي بنتيجة (5- 0) أجاب موسيماني: "من المستحيل تكرار هذه النتيجة أمام الأهلي مجددًا، هل تلقى الأهلي هذه النتيجة من قبل ليتلقى نفس عدد الأهداف مجددًا؟". وحول سر تفوق صنداونز على الأندية المصرية أوضح مدرب بطل جنوب إفريقيا خلال تصريحاته: "الأسلوب والطريقة التي نلعب بها مختلفة