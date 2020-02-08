الحشيش في الميكروباص.. ضبط 240 طربة في «كمين المنيا»

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

حشيش

فى ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، ضبطت أجهزة الأمن أحد العناصر الإجرامية بالمنيا؛ لاتجاره وآخرين في المواد المخدرة وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائق سبق اتهامه في قضية مخدرات، عاطلين) يقيمون مركز دشنا محافظة قنا.

تخصص المتهمون في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظة قنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين سيارة ميكروباص جهزوها بمخزن سري معد خصيصًا لإخفاء المواد المخدرة لتبديد جهود المكافحة. عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط السائق



تخصص المتهمون في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظة قنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، مستخدمين سيارة ميكروباص جهزوها بمخزن سري معد خصيصًا لإخفاء المواد المخدرة لتبديد جهود المكافحة.



عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط السائق حال استقلاله السيارة المشار إليها فى كمين أعد خصيصًا لضبطه وبحوزته 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرامًا مخبأة داخل مخزن سري خلف المقعد الأمامي ومبلغ مالي وهاتف محمول.



بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بمشاركة المتهمين الهاربين، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو مليون و680 ألف جنيه.



