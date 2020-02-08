ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة عنصرين إجراميين في السويس

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م

بانجو

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها، وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمان فى ذلك سيارتين وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما عاطل له معلومات جنائية وسائق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم ومديرية أمن السويس تم ضبطهما حال استقلالهما السيارتين فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بحوزتهما على 250 لفافة من نبات البانجو المخدرة وزنت جميعها 650 كيلو جراما، مبلغ مالي وهاتفى محمول.بمواجهتهما

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم ومديرية أمن السويس تم ضبطهما حال استقلالهما السيارتين فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين، وعُثر بحوزتهما على 250 لفافة من نبات البانجو المخدرة وزنت جميعها 650 كيلو جراما، مبلغ مالي وهاتفى محمول.



بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد التهريب والإتجار فيها وإستخدام السيارتين وهاتفى المحمول فى النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (1625000) مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر احاله مدير الأمن إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.



