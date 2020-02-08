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وزير النقل: تركيب بوابات إلكترونية في 4 محطات سكة حديد

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٥ م
وزير النقل
وزير النقل
تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وشدد الفريق مهندس كامل الوزير، بحسب بيان، على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى
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الرئيس-السيسى

وزير الزراعة: السيسي صوت إفريقيا المسموع في كافة المحافل الدولية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما شهدته الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع الملفات، والتي أسهمت فيها مصر بفاعلية في تعزيز السلام والانفتاح والاندماج الأفريقي مع الاقتصاد العالمي وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية والقوى الكبرى على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
سامح-شكرى (1)

«الخارجية» تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين بالسعودية

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبدالله الثاني «سعودي الجنسية»، وعلى متنه ستة صيادين مصريين، ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم ووفاة ثلاثة آخرين.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: طريق الكباش مشروع قومي يربط معبدي الأقصر والكرنك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الأقصر موقف إحياء طريق الكباش

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.
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الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: السيسي صدق على 10 مليارات جنيه لتطوير الطرق

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مهتم بالطرق الداخلية بالمحافظات وخاصة طرق الصعيد، لافتًا إلى أن الرئيس صدق على 10 مليارات جنيه لدعم المحافظات في تطوير طرقها الداخلية.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

كامل الوزير: إنشاء أول ميناء جاف في مصر بتحالف شركات محلية

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لأول مرة في تاريخها تحصل على قرض بقية 3 مليارات جنيه بفائدة 10% من البنك المركزى عن طريق بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة وبحضور كامل الوزير وزير النقل.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: تعديلات قانون السكك الحديدية يهدف لتعظيم موارد الهيئة

شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن تعديلات قانون السكك الحديد، يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة، وكذلك الأراضي الغير مخصصة التي لا تندرج إطار النفع العام. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
مجلس-النواب (2)

نقل النواب توافق على اتفاقية قرض بـ461 مليون دولار

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 661 لسنة 2019، بشأن اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين حكومة جمهورية مصر العربية «وتمثلها وزارة النقل» بصفتها المقترض، وبنك الإستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019.
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