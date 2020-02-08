وزير النقل: تركيب بوابات إلكترونية في 4 محطات سكة حديد

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٥ م

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير، بحسب بيان، على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى

وشدد الفريق مهندس كامل الوزير، بحسب بيان، على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له، وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى إعلام الركاب عبر الإذاعة الداخلية للمحطات التي تتمتع بهذه الخدمة بمواعيد القطارات وتعليمات السلامة الخاصة بركوب القطارات وكذلك استمرار تلقى الوزير كافة استفسارات المواطنين حول مواعيد قيام القطارات والشكاوى والمقترحات على الأرقام المخصصة لذلك، كما أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع تركيب بوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد خاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة - مصر بالإسكندرية - سيدي جابر).

وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بمنظومة أكشاك البيع الجديدة بالمحطات بحيث يختص كل كشك بنوع معين من مجالات البيع (أكشاك للمنتجات الغذائية- أكشاك لبيع الجرائد والكتب- أكشاك لخدمات المحمول) ويميز بلون معين.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بتسهيل حصول الركاب على التذاكر، حيث تم زيادة عدد شبابيك ومنافذ بيع التذاكر، وتشغيل 128 شباكا بعدد 94 محطة، ويجرى فتح وتشغيل منافذ أخرى، وتم إتاحة إمكانية رد الراكب للتذاكر قبل موعد قيام القطار بـ24 ساعة، وذلك بجميع المحطات، كما ينطبق ذلك أيضا على الركاب الحاجزين عن طريق الانترنت والموبايل وترد لهم مستحقاتهم بنفس الطريقة التي تم الحجز بها، مشيرا إلى أن هيئة السكك الحديدية عدلت تركيب بعض القطارات مثل قطاري 186/ 185 بورسعيد/ سوهاج وبالعكس، ليضم 3 عربات مكيفة، إضافة إلى عربات مميزة ابتداء من10/2/2020، لخدمة محطات خط بنها / بورسعيد والمتوجهين للوجه القبلي والعكس.

واستقل وزير النقل قطار رقم 980 من القاهرة حتى المنيا، واطمئن على مستوى الخدمة المقدمة، وخلال لقائه مع عدد من الركاب، أكد الوزير أن العمل يجرى على قدم وساق لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية سواء في البنية التحتية أو في الوحدات المتحركة (جرارات - عربات) أو من حيث تأهيل العنصر البشري، وأشاد عدد من الركاب بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة وانتظام مواعيد قيام القطارات.