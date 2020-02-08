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مهاتير محمد: خطة ترامب للسلام غير مقبولة على الإطلاق

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٩ م
مهاتير محمد
مهاتير محمد
أعرب رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، عن رفضه التام لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، محذرا من عواقبها المحتملة، بحسب "روسيا اليوم". ووصف مهاتير، وهو أكبر زعيم دولة سنا على مستوى العالم (94 عاما)، أثناء المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في كوالالمبور اليوم السبت، خطة السلام الأمريكية بأنها "غير مقبولة إطلاقا" و"غير عادلة للغاية"، مشددا على أن "صفقة القرن" تقضي بتسليم مدينة القدس "على طبق من فضة" إلى إسرائيل، مع التجاهل التام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم.
وقال رئيس الوزراء الماليزي، حسب ما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ": "لن تسفر هذه الصفقة إلا عن تصعيد النزاع في المنطقة، وستثير عداوة مليارات الناس في العالم".تنص "صفقة القرن"، التي رفضها قطعيا الجانب الفلسطيني، على الاعتراف بمدينة القدس عاصمة غير منقسمة لدولة إسرائيل، فيما ستتخذ الدولة الفلسطينية المزعومة
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كورونا 2

بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالى المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
كورونا

ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 723 حالة وفاة و34598 إصابة

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس. وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو. وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
الشرطة التركية

وفاة أكثر من 180 روسيا عام 2019 بمنتجعات البحر المتوسط التركية

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن أكثر من 150 مواطنا روسيا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية ، بجانب 31 مواطنا آخر في منطقة إسطنبول. وقال يرخوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصاً في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2018.
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محمد-اشتية

رئيس وزراء فلسطين: لن يتم قبول احتكار أمريكا لعملية السلام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، "إنه لن يتم القبول باستمرار احتكار وحصرية الرعاية الأمريكية لعملية السلام والمفاوضات". وطالب أشتية خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالسفير الياباني لدى فلسطين ماسايوكي ماجوشي - بوجود رعاية دولية ومؤتمر سلام دولي يشمل أمريكا في أي مفاوضات مستقبلية، واستئناف عملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والمبادرة العربية للسلام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه خطة السلام الأمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الخطة الأمريكية للسلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُعربًا عن قلقه من إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن المحتلين. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - في بيان اليوم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، التزام الاتحاد بحل الدولتين من خلال التفاوض، على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي، على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
ترامب

مبعوث روسيا إلى فلسطين: الخطة الأمريكية للسلام غير قابلة للحياة

شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى فلسطين ألكسندر لافرنتيف على موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن "الخطة الأمريكية للسلام" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي؛ حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية لخطتها.
الشرطة-الأمريكية

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أعلن مسئولون أمريكيون مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، اليوم الاثنين، إثر إطلاق نار على حافلة شركة "جراي هاوند لاينز" بالقرب من منطقة (ليبيك) جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال براين بينينجس المتحدث باسم حرس طريق كاليفورنيا السريع، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن سائق الحافلة وقف بجانب الطريق وطلب من شخص مشتبه في حمله سلاح النزول من الحافلة، موضحًا أنه بعدما نزل أطلق النيران على الركاب.
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