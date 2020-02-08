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مدبولي: طريق الكباش مشروع قومي يربط معبدي الأقصر والكرنك

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م
مدبولي
مدبولي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن مشروع إحياء طريق الكباش يعد مشروعا قوميا سيربط معبدي الأقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على جميع الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الأقصر موقف إحياء طريق الكباش

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.
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مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الأقصر موقف إحياء طريق الكباش

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مجلس الوزراء: لا صحة لخصخصة شركات القطن

نفى مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة شركات القطن. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في بيان، اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة شركات القطن التابعة للوزارة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: 100% زيادة بموازنة الصحة.. و5 مليارات لحضانات الأطفال

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن موازنة وزارة الصحة للعام المالي 2020/2021، من المقرر أن تشهد زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الجاري. وأضاف أنه سيتم تخصيص 5 مليارات جنيه لمبادرات حضّانات الأطفال، والاهتمام بالرعاية المركزة، والطواريء بالمستشفيات. وأضاف مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة للعام المالي المقبل 2020/2021، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومسئولي الوزارتين - أن الدولة حريصة على تقديم خدمة طبية مميزة، من خلال ما تتبناه من مبادرات صحية مهمة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مصطفى-مدبولي

مجلس الوزراء: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق المحلية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معظم مطالب أعضاء مجلس النواب حول مشاكل الصرف الصحي في المحافظات يليها رصف الطرق، لافتا إلى أن وزارة النقل تباشر هذا الأمر، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن معظم الطرق الداخلية في مختلف محافظات مصر تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن رصف الطرق الداخلية يخفف المعاناة على المواطنين في القرى والمناطق النائية.
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