مدبولي: طريق الكباش مشروع قومي يربط معبدي الأقصر والكرنك

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن مشروع إحياء طريق الكباش يعد مشروعا قوميا سيربط معبدي الأقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية، اتساقا مع جهود التنمية الشاملة على جميع الأصعدة في جميع ربوع مصر، وعلى نحو يليق بمكانتها، وانعكاسا للنقلة الحضارية التي تسعى مصر لتحقيقها.