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بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م
كورونا
كورونا
كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالى المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
كما تم تسجيل 723 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن، ولكن بالرغم ارتفاع الوفيات، تخطت حالات الشفاء 2000 حالة حتى الآن، وفقا للإحصائية التي نشرها موقع "ورلد ميتر". عدد الإصابات في كل دولة: - الصين: 34.574 حالة - اليابان: 89 حالة - سنغافورة: 33 حالة - تايلاند : 32 حالة - هونج كونج: 26 حالة - كوريا
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مهاتير-محمد

مهاتير محمد: خطة ترامب للسلام غير مقبولة على الإطلاق

أعرب رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، عن رفضه التام لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، محذرا من عواقبها المحتملة، بحسب "روسيا اليوم". ووصف مهاتير، وهو أكبر زعيم دولة سنا على مستوى العالم (94 عاما)، أثناء المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في كوالالمبور اليوم السبت، خطة السلام الأمريكية بأنها "غير مقبولة إطلاقا" و"غير عادلة للغاية"، مشددا على أن "صفقة القرن" تقضي بتسليم مدينة القدس "على طبق من فضة" إلى إسرائيل، مع التجاهل التام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم.
كورونا

ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 723 حالة وفاة و34598 إصابة

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس. وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو. وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.
فيروس-كورونا (3)

ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

أعلنت السلطات الألمانية ، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة. وذكرت وزارة الخارجية حسبما ذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.
الشرطة التركية

وفاة أكثر من 180 روسيا عام 2019 بمنتجعات البحر المتوسط التركية

أعلن السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف أن أكثر من 150 مواطنا روسيا توفوا العام الماضي في منتجعات البحر المتوسط التركية ، بجانب 31 مواطنا آخر في منطقة إسطنبول. وقال يرخوف في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: إنه على مدار الموسم السياحي الماضي في المنتجعات التركية بالبحر المتوسط لقي 154 شخصا من مواطنينا حتفهم، وتوفى 31 شخصاً في المنطقة القنصلية بإسطنبول، وجرى تنفيذ 68 عملية إجلاء طبي"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير السارة أقل قليلاً مما كانت عليه في عام 2018.
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فيروس-كورونا (2)

أمريكا تدرج 260 شخصًا على قائمة المشتبه في إصابتهم بكورونا

أعلنت هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" إدراجها 260 مريضًا تحت الفحص، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المعروف أيضًا باسم فيروس ووهان)، وذلك في 36 ولاية بدءًا من اليوم الاثنين. وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم أن هذا يمثل زيادة في أعداد المصابين بالفيروس قدرها 19 شخصًا.
كورونا 2

كندا تعزل العائدين من الصين لأسبوعين في قاعدة عسكرية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، أنه سيتم عزل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد لمدة أسبوعين عند وصولهم إلى قاعدة عسكرية بمقاطعة أونتاريو. لكن لم تقدم أوتاوا جدولا زمنيا عند وصولهم من مدينة ووهان، قائلة إنها لا تزال تنتظر الموافقة النهائية من السلطات الصينية. وسوف تهبط طائرتهم في قاعدة القوات الكندية "ترينتون".
فيروس-كورونا (3)

هونج كونج تغلق 10 معابر مع الصين للحد من «كورونا»

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم ال‘ثنين، عن إغلاق 10 معابر حدودية من أصل 13 مع البر الرئيسي للصين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، قائلة إنها أمرت بوقف سير العبارات عبر الحدود وخدمات السكك الحديدية عالية السرعة إلى البر الرئيسي، إذ أن إغلاق الحدود بأكملها سيكون غير مناسب وغير عملي وكذلك عنصري" وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأضرب المئات من العاملين في المجال الطبي في هونج كونج، اليوم، لمطالبة الحكومة بإغلاق الحدود مع الصين القارية لمنع انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط على قطاع الصحة الممتد.
كورونا 5

شفاء مصاب ثان بفيروس «كورونا» في كوريا الجنوبية

تدرس حكومة كوريا الجنوبية إخراج مصاب ثان بفيروس "كورونا" الجديد من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن. وقال مسؤول في السلطات الصحية، اليوم الإثنين، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت نتائج اختبارات الفيروس سلبية. ويمكن رفع إجراءات الحجر الصحي عن المريض في حال جاءت نتائج اختبارات الفيروس له سلبية مرتين خلال فحوص تجرى خلال 24 ساعة، غير أنه لا يتم إخراجه من المستشفى على الفور، ويقرر الفريق الطبي ذلك نظرا لأوضاع مختلفة مثل الحالة الصحية وغيرها.
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