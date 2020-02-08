بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٠ م

كورونا

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالى المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.

كما تم تسجيل 723 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن، ولكن بالرغم ارتفاع الوفيات، تخطت حالات الشفاء 2000 حالة حتى الآن، وفقا للإحصائية التي نشرها موقع "ورلد ميتر". عدد الإصابات في كل دولة: - الصين: 34.574 حالة - اليابان: 89 حالة - سنغافورة: 33 حالة - تايلاند : 32 حالة - هونج كونج: 26 حالة - كوريا

كما تم تسجيل 723 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن، ولكن بالرغم ارتفاع الوفيات، تخطت حالات الشفاء 2000 حالة حتى الآن، وفقا للإحصائية التي نشرها موقع "ورلد ميتر".



عدد الإصابات في كل دولة:



- الصين: 34.574 حالة



- اليابان: 89 حالة



- سنغافورة: 33 حالة



- تايلاند : 32 حالة



- هونج كونج: 26 حالة



- كوريا الجنوبية: 24 حالة



- تايوان: 17 حالة



- أستراليا: 15 حالة



- ماليزيا: 15 حالة



- ألمانيا: 14 حالة



- فيتنام : 13 حالة



- أمريكا : 12 حالة



- فرنسا : 11 حالة



- ماكاو: 10 حالات



- كندا: 7 حالات



- الإمارات : 7 حالات



ـ الفلبين: 3 حالات



- الهند: 3 حالات



ـ إيطاليا: 3 حالات



- بريطانيا: 3 حالات



- روسيا: حالتان



- كولومبيا: حالة واحدة



- السويد: حالة واحدة



- كوريا الشمالية: حالة واحدة



- نيبال: حالة واحدة



- سيرلانكا: حالة واحدة



- فنلندا: حالة واحدة



- بلجيكا: حالة واحدة



