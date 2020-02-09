بعد تقدم جيش الأسد.. من يحدد مصير إدلب؟

وفدا روسيا زار تركيا أمس لبحث المستجدات في محافظة إدلب السورية، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي جرت الأيام الماضية بين قوات النظام السوري والجيش التركي في إدلب ومحيطها.
لا يزال النظام السوري يواصل هجمات منتظمة على محافظة إدلب السورية ومحيطها، والتي تسيطر عليها المعارضة، والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، كما نتج عن تلك الهجمات تشريد عشرات الآلاف.
وخلال الساعات الماضية، حقق النظام السوري مزيداً من التقدم على جبهات إدلب، وكشف المرصد السوري لحقوق الانسان أن قرى معدودة تتبقى لقوات النظام للسيطرة على طريق دمشق حلب الدولي المعروف بطريق M5 ، فبعد السيطرة الكاملة على سراقب، تبقى حوالي 15 بلدة ليصبح طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام.
وتقف الآن القوات البرية السورية التي تساعدها فصائل مسلحة مدعومة من إيران قادمة من حلب على مشارف مدينة إدلب بعد السيطرة على مدينتي معرة النعمان وسراقب قرب طريق M5 الاستراتيجي حلب المؤدي إلى حماة واللاذقية على البحر المتوسط.
استثمار تركي
ومثل هذا التقدم سيساعد الرئيس بشار الأسد على أن يستعيد بشكل كامل
وتقف الآن القوات البرية السورية التي تساعدها فصائل مسلحة مدعومة من إيران قادمة من حلب على مشارف مدينة إدلب بعد السيطرة على مدينتي معرة النعمان وسراقب قرب طريق M5 الاستراتيجي حلب المؤدي إلى حماة واللاذقية على البحر المتوسط.
استثمار تركي
ومثل هذا التقدم سيساعد الرئيس بشار الأسد على أن يستعيد بشكل كامل سيطرته على سوريا، ولكن ذلك يتضمن أيضا مجازفة بحدوث مواجهة كبيرة مع تركيا التي تدعم قوات المعارضة في الحرب.
وتمثل ذلك في استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظات الأزمة وتوغل قوات الأسد في إدلب من أجل إنعاش حلم التوسع في المنطقة، حتى وإن اقتضى الأمر تحالفا مع جماعات متشددة.
أردوغان: لن نقف متفرجين على ممارسات الظلم وقصف المدنيين
فقد تحول الدعم التركي للمسلحين أمرا واضحا، فكل الهجمات التي تقوم بها الجماعات المتشددة مصدرها واحد فهي تعود لمناطق تحت سيطرة أنقرة.
ويحاول أردوغان تسويق نفسه بمثابة زعيم حريص على أرواح المدنيين، رغم أن الانتهاكات التي تورطت فيها أنقرة، في عدة مناطق من سوريا، كما أن تركيا كانت البوابة التي دخل منها المتشددون بعد أزمة 2011.
وأكدت وزارة الدفاع التركية أنه سيتم الرد بشدة على أي هجوم جديد ضد نقاط المراقبة التابعة لها في إدلب السورية.
ولفتت الوزارة في بيان لها أمس السبت، إلى أن القوات التركية التي تواصل مهامها في نقاط المراقبة، قادرة على حماية نفسها، من خلال الأسلحة والعتاد والقدرات الحربية التي تمتلكها.
وأضافت «سيتم الرد مجددا بأشد الطرق في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس، في حال وقوع أي هجوم جديد».
سيطرة تدريجية
ويرى العديد من المحللين أنه من المرجح أن تنتهج روسيا أسلوبا تدريجيا لمساعدة الحكومة السورية على استعادة آخر معقل يسيطر عليه مقاتلو المعارضة في إدلب مع إدراكها أن أي مواجهة مع تركيا يمكن أن تغرق موسكو في مستنقع عسكري.
وكشف مصدر رفيع في المخابرات الغربية أنه يبدو أن روسيا تعتزم ”استقطاع“ أجزاء من الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشكل تدريجي.
وأشار خبراء عسكريون غربيون أن موسكو استخدمت أسلوب "الأرض المحروقة" خلال القصف الجوي الذي طال مستشفيات ومدارس وبنية أساسية أخرى في مناطق ريفية في الغالب بالمحافظة، ولكن مثل هذه الأساليب قد تثبت أنها أكثر صعوبة في المدينة.
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واستعادت قوات النظام بمساعدة هجمات جوية روسية مكثفة عشرات البلدات في محافظة إدلب خلال الأسبوعين الماضيين في أكبر تقدم لها منذ سنوات، مما أجبر عشرات الآلاف على الفرار إلى الحدود التركية، ولكن من غير المرجح أن تتدخل روسيا بقوتها العسكرية لتحقيق تقدم كامل في مدينة إدلب ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
ووجهت أصابع الاتهام إلى تركيا بدعم الإرهاب، حيث قالت الرئاسة الروسية إن المسلحين في محافظة إدلب شمالي سوريا، يأتون من مناطق تسيطر عليها القوات التركية.
وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، أعلن أن وفدا روسيا زار تركيا أمس، لبحث المستجدات في محافظة إدلب السورية، وذلك في أعقاب الاشتباكات التي جرت الأيام الماضية بين قوات النظام السوري والجيش التركي في محافظة إدلب ومحيطها، قتل خلالها ثمانية جنود أتراك في قصف سوري لأحد المواقع مما دفع القوات التركية للرد.
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وكان مصير المنطقة نقطة تركيز اتفاقيات بين روسيا وتركيا والتي ضمت إيران منذ 2017، واستهدفت تجنيب سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة ويلات الحرب.