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«الخارجية» تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين بالسعودية

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبدالله الثاني «سعودي الجنسية»، وعلى متنه ستة صيادين مصريين، ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم ووفاة ثلاثة آخرين.
وتواصل هشام فتحي، قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة، فور علمه بوقوع الحادث، مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلى موقع الحادث للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعا من المستشفى، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا
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