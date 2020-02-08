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وزير الزراعة: السيسي صوت إفريقيا المسموع في كافة المحافل الدولية

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٨ م
السيسي
السيسي
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما شهدته الفترة الأخيرة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة في جميع الملفات، والتي أسهمت فيها مصر بفاعلية في تعزيز السلام والانفتاح والاندماج الأفريقي مع الاقتصاد العالمي وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية والقوى الكبرى على أساس المصالح المشتركة والمتبادلة واحترام السيادة الوطنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وقال وزير الزراعة، في كلمته بالمؤتمر التأسيسي لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والذي تنظمه النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة، في مدينة "شرم الشيخ" تحت رعاية الرئيس السيسي، وبحضور مكثف للسفراء الأفارقة، فضلا عن رؤساء وأعضاء النقابات والاتحادات والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والروابط
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«الخارجية» تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 مصريين بالسعودية

قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، اليوم السبت، إن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبدالله الثاني «سعودي الجنسية»، وعلى متنه ستة صيادين مصريين، ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم ووفاة ثلاثة آخرين.
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مدبولي: طريق الكباش مشروع قومي يربط معبدي الأقصر والكرنك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كل الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.
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وزير النقل: تركيب بوابات إلكترونية في 4 محطات سكة حديد

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية محطة مصر بالقاهرة، حيث تفقد الساحة الخارجية وشبابيك التذاكر واطمئن على تقديم كافة التسهيلات للركاب بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الأقصر موقف إحياء طريق الكباش

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش، والموقف التنفيذي للمشروع.
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زيتون- مائدة

مصر الأولى عالميا في إنتاج زيتون المائدة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة، يفيد باحتلال مصر للمركز الأول عالميا في إنتاج زيتون المائدة طبقا للتقرير الرسمي الذي أصدر المجلس الدولي للزيتون (IOC) حول الإنتاج العالمي لزيتون المائدة خلال 2020/2019، وقال إن هذه هي ثمار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015 بزراعة 100 مليون شجرة زيتون بالإضافة إلى التعاون البًناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع المجلس المصري للزيتون وأيضا المجلس الدولي للزيتون الذي كانت تتراسه مصر خلال عام 2020/2019.
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«أوصيكم ببذل أقصى جهد».. رسالة الرئيس السيسي للقوات المسلحة

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لقيادات وأفراد القوات المسلحة كافة، مؤكدا أنهم ضربوا أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ومعنويًّا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة.
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السيسي يصل ألمانيا لحضور اجتماع برلين بشأن أزمة ليبيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة تستغرق يومين، يشارك خلالها في اجتماع برلين لبحث الأزمة الليبية، الذي دعت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمشاركة الأطراف الفاعلة في ليبيا وزعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع ظهر غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، بمقر المستشارية الألمانية.
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السيسي يؤكد أهمية دور مجلس كبار العلماء في حل مشكلات مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، على أهمية الدور الفاعل الذي يضطلع به المجلس الاستشاري لكبار العلماء، وكذلك المهمة القومية التي يؤديها أعضاؤه من أجل طرح الأفكار والتوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم مع المجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، حيث تم خلاله عرض الوضع الراهن لمساعي النهوض بقطاع التعليم الفني والمهني في مصر فضلاً عن طرح مقترح لإقامة مجتمعات زراعية جديدة في مصر لتحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ.
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