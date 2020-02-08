الشرطة تداهم أوكار الكيف والسلاح في 5 محافظات

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م

مأمورية أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام خلال الأيام السبع الماضية، وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال الأمن العام استهدفت مأموريات مكبرة بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 101 بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري وأبيض، و19 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (13,915 كيلو جرام

فى مجال الأمن العام استهدفت مأموريات مكبرة بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها 101 بحوزتهم 18 قطعة سلاح ناري وأبيض، و19 قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (13,915 كيلو جرام لمخدر البانجو– 600 جـرام لمخـدر الحشيش- 220 جرام لمخدر الهيرويـن- 8 أقراص مخدرة) إضافة إلى تنفيذ 4 آلاف و313 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 457 قضية متنوعة أخرى.



وتم ضبط 1043 قطعة سلاح ناري عبارة عن (308 بنادقي آلية – 64 مسدسا – 671 فرد محلى الصنع – 1661 طلقة مختلفة الأعيرة – 1529 قطعة سلاح أبيض) علاوة على ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بداخلهما (4 مسدسات – فرد محلى الصنع – أدوات وأجزاء التصنيع).



