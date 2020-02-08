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مواطن تركي يُشعل النيران في نفسه: «أطفالي جائعون»

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٦ م
مواطن تركي يشعل النيران في نفسه
مواطن تركي يشعل النيران في نفسه
نشرت صحيفة «العصر الجديد» التركية قيام مواطن تركي عاطل بحرق نفسه أمام محكمة هاتاي. وأشارت الصحيفة ان المواطن أ.ى عاطلاً منذ فترة طويلة، قام بإشعال النار في نفسه قائلا: «أطفالي جائعون»، قبل أن يتدخل الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث محاولين إطفاء النيران. من جهته ذكر البيان الصادر عن المحكمة ان المواطن فقد حياته، بعدما أشعل النار في نفسه، نظراً لعدم حصوله على وظيفة لفترة طويلة، ثم اتجه إلى محكمة هاتاى بمقاطعة أنطاكيا.

وتابع البيان: «المواطن كان مصابًا بالاكتئاب بسب البطالة».

وأضاف:«رجال الشرطة حاولوا اطفائه مستخدمين أنابيب الاطفاء، ثم تم نقله إلى مستشفي هاتاى الحكومى الجديد، إلا أن المذكور فقد حياته».






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