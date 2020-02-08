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عسكري تايلاندي يفتح النار ويقتل 15 شخصا ويحتجز 16 (فيديو)

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٢ م
العسكري التايلاندي
العسكري التايلاندي
قتل 15 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء إطلاق نار على يد عسكري تايلاندي في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق البلاد، بحسب "روسيا اليوم". وأكدت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع "Humvee"، ليدخل لاحقا إلى مركز "Terminal 21" التجاري حيث بدأ إطلاق النار المكثف على الحاضرين.
وأفادت وسائل إعلام تايلاندية، بأن الحادث أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة عدد كبير، حيث تحدثت التقارير عن عشرات الجرحى، مشيرة إلى أن مطلق النار نشر عدة صور وفيديوهات على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم.وقال الجندي التايلاندي في أحد المنشورات وهو يرتدي خوذة وزيا عسكريا: "أنا
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مواطن تركي يُشعل النيران في نفسه: «أطفالي جائعون»

نشرت صحيفة «العصر الجديد» التركية قيام مواطن تركي عاطل بحرق نفسه أمام محكمة هاتاي. وأشارت الصحيفة ان المواطن أ.ى عاطلاً منذ فترة طويلة، قام بإشعال النار في نفسه قائلا: «أطفالي جائعون»، قبل أن يتدخل الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث محاولين إطفاء النيران. من جهته ذكر البيان الصادر عن المحكمة ان المواطن فقد حياته، بعدما أشعل النار في نفسه، نظراً لعدم حصوله على وظيفة لفترة طويلة، ثم اتجه إلى محكمة هاتاى بمقاطعة أنطاكيا.
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بالأرقام.. 34.9 ألف مصاب بفيروس كورونا في 29 دولة

كشف موقع "ورلد ميتر"، أن هناك زيادة هائلة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، أدى إلى حالة من الهلع في العالم بأسره، وفرض حالة من العزلة على الصين التي شهدت ولادة الفيروس القاتل. ووصل إجمالي المصابين حول العالم إلى 34.9 ألف حالة، منهم 34.5 في الصين فقط، وباقي الحالات موزعة على 28 دولة، وفقًا للبيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين.
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مهاتير محمد: خطة ترامب للسلام غير مقبولة على الإطلاق

أعرب رئيس وزراء ماليزيا، مهاتير محمد، عن رفضه التام لخطة الولايات المتحدة للسلام بين الفلسطيين والإسرائيليين المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، محذرا من عواقبها المحتملة، بحسب "روسيا اليوم". ووصف مهاتير، وهو أكبر زعيم دولة سنا على مستوى العالم (94 عاما)، أثناء المؤتمر الثالث لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" في كوالالمبور اليوم السبت، خطة السلام الأمريكية بأنها "غير مقبولة إطلاقا" و"غير عادلة للغاية"، مشددا على أن "صفقة القرن" تقضي بتسليم مدينة القدس "على طبق من فضة" إلى إسرائيل، مع التجاهل التام لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم.
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ارتفاع ضحايا كورونا في الصين إلى 723 حالة وفاة و34598 إصابة

سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، 723 وفاة و34598 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى أمس. وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي أنها تلقت تقارير عن 3399 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و86 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة، بواقع 81 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، وحالتي وفاة في مقاطعة هيلونغجيانغ إلى جانب حالة وفاة واحدة في كل من بكين وخنان وقانسو. وأضافت اللجنة أن 6101 مريض ما زالوا في حالة حرجة، ويشتبه في إصابة 27657 شخصا بالفيروس، فيما خرج 2050 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم، كما تم تعقب 345498 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 26702 شخص خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الجمعة.
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مقتل وإصابة 53 طفلًا دهسًا بالأقدام في مدرسة كينية

أعلنت الشرطة المحلية بمدينة كاكاميجا غربي كينيا، أن 13 طفلاً لقوا حتفهم في حادث تدافع، وأصيب أكثر من 40 آخرين لأسباب غير معروفة في مدرسة ابتدائية بالمدينة. وقال ديفيد كابينا قائد شرطة المدينة من موقع الحادث - وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "لقد فقدنا 13 طفلاً في هذا التدافع، وآخرون في المستشفى بسبب الإصابات". وتابع: "فتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط"، وقع الحادث عندما غادر الطلاب المدرسة، ثم حدثت حالة من الذعر لأسباب غير معروفة حاليا".
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زيت مقدس وتدافع.. قتلى وجرحى بسبب «مدعي النبوة» في تنزانيا

لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم في تدافع بكنيسة إنجيلية كانت تقيم مراسم في باحة في شمال تنزانيا، وفق ما أعلن مسئولون اليوم الأحد. وقال مفوض المنطقة في بلدة موشي الواقعة شمالا كيبي واريوبيا لوكالة فرانس برس: "حتى الآن قضى 20 شخصًا، لكن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع نظرا لوجود جرحى". ووقع الحادث بعد ظهر السبت عندما كان حشد يحضر مراسم للصلاة يقودها الواعظ الشهير بونيفاس موامبوزا.
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أسفرت عن 17 ضحية.. الأزهر يُنهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات بقنا

نجحت لجنة مصالحات الأزهر،برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في إنهاء خصومة ثأرية استمرت عشر سنوات، أسفرت عن سقوط 17 ضحية بقرية كوم هتيم في أبو تشت، بمحافظة قنا. وأعرب الدكتور عباس شومان، رئيس لجنة المصالحات بالأزهر، خلال حضوره الصلح عن تحيات فضيلة الإمام الأكبر للعائلتين، ومتابعة فضيلته عن كثب لجهود التي تبذل من أجل المصالحات في كل ربوع مصر، واهتمامه بالمشاركة في رأب الصدع والبعد عن وساوس الشيطان التي تؤدي إلى الفرقة والنزاع.
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