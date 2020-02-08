الأمن العام يكشف غموض 51 حادثًا متنوعًا في أسبوع

٠٨ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

قوات الشرطة

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، الأمر الذي ظهر جليًّا في حملات مكبرة شنها قطاع الأمن العام وكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي خلال الأسبوع الماضي تحت إشراف وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 499006 حكما قضائيا، وذلك على النحو التالي: (2170 حكم جناية- 176592 حكم حبس- 251787 غرامة- 68457 مخالفة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم، وعرضهم على النيابات المختصة. وشملت الجهود ضبط 24 تشكيلا عصابيًّا، ضمت 86 متهمًا، ارتكبوا 122 حادث سرقة متنوعًا،